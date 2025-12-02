마크롱·젤렌스키, 위트코프 러시아행 앞두고 파리서 회동

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

젤렌스키 "영토 문제, 여전히 과제"

우크라 입장 재강조한 듯

에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령과 볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 1일(현지시간) 프랑스 파리에서 만나 종전 협상 과정을 점검했다.

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령(왼쪽)과 에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령. AP연합뉴스

젤렌스키 대통령은 이날 오전 엘리제궁에 도착해 마크롱 대통령과 장시간 회담했다. 젤렌스키 대통령이 2022년 2월 전쟁 발발 이후 파리를 찾은 건 이번이 10번째다. 젤렌스키 대통령은 회동 후 엑스(X·옛 트위터)에 올린 글에서 "마크롱 대통령과 수많은 세부 사항을 검토했다"며 "주요 초점은 전쟁 종식을 위한 협상과 안보 보장 문제였다"고 했다.

프랑스 대통령실인 엘리제궁은 두 정상이 이날 회동에서 미국 측 종전 협상을 주도하는 스티브 위트코프 특사, 우크라이나 협상단 대표 루스템 우메로우 국가안보국방위원회 서기와도 대화했다고 밝혔다. 위트코프 특사의 2일 러시아 방문에 앞서 우크라이나 측의 협상 조건을 다시 주지시키기 위한 것으로 해석된다.

마크롱 대통령은 오후 공동 기자회견에서 미국의 중재 노력을 높이 평가하면서도 "영토 문제는 오직 우크라이나만이 논의할 수 있다"고 했다. 그는 "안보 보장 문제는 우크라이나와 유럽 동맹국 없이는 논의될 수 없다"며 "앞으로 며칠 내 미국이 이 보장안에 참여하는 방식을 명확히 하기 위한 핵심 논의가 있을 것"이라고 했다. 마크롱 대통령은 아울러 앞으로 몇 주 안에 러시아에 대한 제재가 강화될 것이라고 전했다.

젤렌스키 대통령도 "우리는 안보와 주권을 보장해야 한다. 러시아의 세 번째 침략은 있어서는 안 된다"며 강력한 안보 보장이 필요하다고 했다. 또 "민주주의 세계의 장기적 이익을 위해 이 전쟁을 품위 있게 종결해야 한다"며 "평화 계획이 개선되고 있다"고 했다. 젤렌스키 대통령은 다만 영토 문제가 여전히 가장 해결하기 어려운 과제라며 미국 특사와 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 간 회동 이후 "우리가 어디에 있는지 보게 될 것"이라고 했다.

마크롱 대통령 역시 "현재로서는 영토 문제에 관해 최종 확정된 계획이 존재하지 않는다. 이는 젤렌스키 대통령에 의해서만 최종 확정될 수 있다"고 했다. 또 현재 논의되고 있는 종전안은 "완전한 평화 계획이 아니다"라며 "이를 위해서는 우크라이나와 러시아, 유럽인들이 협상 테이블에 함께 해야 한다"고 했다.

젤렌스키 대통령의 파리 방문은 그의 측근들이 부패 스캔들에 연루돼 줄줄이 사임한 상황에서 이뤄졌다. 마크롱 대통령은 이와 관련한 질문에 "담당 기관들이 설립되고 강화돼 자유롭게 업무를 수행하고 있다"며 "필요한 결정들은 우크라이나 의사 결정권자들이 주권적으로 내렸다"고 했다. 그러면서 전쟁 지원 자금의 사용에 대해서는 "엄격한 기준"을 적용하고 있다고 밝혔다.





젤렌스키 대통령은 프랑스 방문에 이어 이날 아일랜드로 이동한다. 젤렌스키 대통령이 EU 회원국이자 군사적으로 중립을 유지하는 아일랜드를 방문하는 건 처음이다. 젤렌스키 대통령은 2일 미할 마틴 아일랜드 총리, 사이먼 해리스 부총리와 회담할 예정이다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

