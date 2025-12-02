본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

창원 웅동1지구 장기 표류 끝낸다 … 2032년 준공 목표, 정상화 추진

영남취재본부 이세령기자

입력2025.12.02 08:35

시계아이콘01분 35초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

부산진해경제자유구역청과 경남개발공사가 창원시 진해구 웅동1지구 개발사업의 기나긴 표류를 끝내고 정상화를 추진한다고 밝혔다.


박성호 경자청장은 1일 경남도청 프레스센터에서 기자회견을 열고 웅동1지구 사업 정상화 청사진을 제시했다.


경자청은 5월 17일 창원시, 경남개발공사와 맺은 정상화 협약에 따라 사업을 5년 연장해 2032년까지 여가·휴양시설 등 나머지 부지를 개발해 사업을 마칠 계획이다.


창원 웅동1지구 장기 표류 끝낸다 … 2032년 준공 목표, 정상화 추진 박성호 부산진해경제자유구역청장이 경남 창원시 진해구 웅동1지구 개발사업 정상화 방안 등을 발표하고 있다. 이세령 기자
AD

앞서 웅동1지구 개발사업 승인권자인 경자청은 기존 공동사업시행자였던 창원시와 경남개발공사 중 경남개발공사를 지난 3월 27일 단독 대체 사업시행자로 선정했다.


경남개발공사는 지난달 28일 웅동1지구에 골프장을 조성해 운영 중인 민간사업자 '진해오션리조트'와 골프장 인수 합의서를 체결했다.


동시에 지난달 골프장 인수를 위한 공사채 발생 사전 승인을 받고, 공사채 725억원을 발행했으며 이를 활용해 진해오션리조트가 금융기관에 갚아야 할 대출금 1009억원을 대납했다.


대출금은 웅동1지구 토지 지분 비율인 경남개발공사 64％, 창원시 36％에 따라 나눠 갚았다.


개발공사는 앞으로 4개월가량 진해오션리조트에 골프장 운영을 맡기고 통합전산 시스템 및 예약 시스템 구축, 운영 인력 구성, 각종 필수 위탁 계약 체결 등을 마무리하게 된다.


모든 절차를 마무리하고 이르면 내년 4월부터 개발공사가 직영으로 골프장을 운영해 운영 수익 등으로 공사패를 갚아나갈 방침이다.


대출금을 포함해 진해오션리조트가 골프장 조성에 사용한 확정투자비는 개발공사와 창원시, 진해오션리조트 간 주장하는 금액 차이가 커, 향후 소송을 통해 확정될 전망이다.


경자청과 개발공사는 웅동1지구 개발사업으로 인한 어업권 상실로 생계 대책 터를 소유했으나 개발권이 없었던 진해·의창소멸어업인 문제 해결에도 나선다.


개발공사는 지난 6월부터 소멸어업인 민원 해소 방안을 포함한 장래 개발계획 변경을 위한 용역을 추진 중이며, 경자청은 생계 대책 터를 준공해 소멸어업인이 지구단위계획에 따라 생계 대책 터를 직접 개발하고 재산권을 행사하도록 내년 4월까지 웅동1지구 개발계획을 변경한다.


박 청장은 "앞으로 어떤 어려움이 있더라도 2027년까지 남은 여가·휴양 사업 계획계획을 수립 및 변경해, 2029년 착공과 2032년 준공까지 차질 없이 추진하겠다"라고 말했다.


이어 "공공성, 투명성, 전문성을 갖춘 개발로 지역사회와 함께 성장하는 경자청을 만들어나가겠다"라고 덧붙였다.


개발공사 관계자는 "웅동1지구 사업시행자로서 골프장 인수와 향후 운영을 잘 추진하고 사업 정상화를 위해 남은 과제도 책임 있게 해결하겠다"라며 "웅동1지구 사업 정상화를 통해 도민에게 신뢰받는 공기업으로 거듭나겠다"고 했다.


창원 웅동1지구 장기 표류 끝낸다 … 2032년 준공 목표, 정상화 추진 경남 창원시 진해구 웅동1지구 개발사업 부지. 창원특례시 제공

웅동1지구 개발사업은 창원시 진해구 수도동 일원에 225만㎡의 규모의 숙박·여가·휴양시설 등을 조성하는 사업이다.


그러나 민간사업자였던 진해오션리조트가 2013년 11월 착공 후 2017년 12월 골프장만 조성한 채 나머지 사업을 이행하지 않아 진행이 멈췄다.


민선 8기 박완수 경남도정에서 도지사 취임 이후 사업 정상화를 위한 경남도, 경자청, 창원시, 경남개발공사, 진해오션리조트 등 5차 협의체를 구성했으나 공동사업시행자 간 합의 결렬 등으로 수년째 사업 재개가 불투명했다.


결국 기존 공동사업시행자였던 개발공사와 창원시는 골프장 조성 후 나머지 사업을 이행하지 않은 진해오션리조트에 책임을 물어 지난 6월 사업 협약을 해지해 민간사업자 자격을 회수했다.


현재 경자청과 개발공사는 웅동1지구 개발 정상화를 위해 도로 1.2㎞, 녹지 17만6000㎡ 등 잔여 기반 시설 조성을 위한 설계 용역을 지난 7월부터 추진 중이며 2026년 1월 공사를 시행할 계획이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

남은 여가·휴양 시설 사업을 위한 잔여 부지 기본 구상은 2026년 12월, 사업자 선정과 개발계획 수립은 2027년 말까지 각각 마치고 2029년 하반기 착공, 2032년 준공을 목표로 한다.




영남취재본부 이세령 기자 ryeong@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

09:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기