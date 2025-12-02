본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

제주, 관광도시에서 우주산업 클러스터로…'우주항공 기회발전특구' 도전

김종화기자

입력2025.12.02 15:00

시계아이콘02분 01초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

제조·발사·관제·데이터 활용을 잇는 '제주형 스페이스 밸리' 구축 본격화

한화시스템이 세운 국내 최대 민간 위성제조 허브와 민간 상업 지상국 서비스 운영기업 컨텍, 그리고 전국 최초의 우주 특성화 고교로 개편되는 한림공업고등학교가 제주에서 하나의 체계로 결합하면서, 제주가 '대한민국 민간 우주산업의 전진기지'라는 새로운 좌표를 설정하고 있다.

제주, 관광도시에서 우주산업 클러스터로…'우주항공 기회발전특구' 도전 제주도 제주시 한림읍 상대리에 위치한 컨텍(CONTEC) 제주 지상국. 다수의 위성 안테나가 운용되며, 저궤도 위성에서 내려받은 관측 데이터를 수신해 국내외 기업·기관에 실시간으로 송신한다. 컨텍 제공.
AD

제조된 위성이 제주 앞바다에서 발사되고, 지상국에서 신호를 수신해 데이터를 가공·활용하며, 우주 체험 관광과 산업서비스로 확장하는 '제주형 스페이스 밸리' 구상이 실행 단계에 들어선 것이다.


오영훈 제주특별자치도지사는 1일 우주항공청 출입기자단과의 기자간담회에서 "제주의 지리적 강점과 민간 우주기업의 집적을 토대로 국가 우주계획에 '민간 기회발전특구' 모델을 반영할 것"이라며 "제주에서 위성을 만들고, 발사하고, 데이터를 활용하는 민간 우주경제의 현장을 만들겠다"고 강조했다.

제주, 관광도시에서 우주산업 클러스터로…'우주항공 기회발전특구' 도전 오영훈 제주특별자치도지사. 제주특별자치도 제공.

제주, '3대 국가 우주특구'에서 '3+1' 확장 제안

현재 정부가 수립한 국가 우주전략 구도는 ▲대전(우주 연구·인재 양성), ▲전남 고흥(발사체 기반), ▲경남 진주·사천(위성 개발)을 세 축으로 삼고 있으며, 제주도는 아직 여기에 포함돼 있지 않다.


제주도는 이 구조에 민간 중심의 다운스트림 산업 허브 역할을 더해 우주전략을 '3대 축 → 3+1체계'로 확장하는 방안을 정부에 제안할 계획이다. 제주에서 제작된 위성이 제주 해역에서 발사되고, 수집한 위성데이터가 현장에서 활용·서비스되는 민간 주도형 우주 비즈니스 모델을 국가 전략 안에 편입시키겠다는 구상이다.

제주, 관광도시에서 우주산업 클러스터로…'우주항공 기회발전특구' 도전 제주도가 제안하는 '3+1' 국가 우주전략 구도. 제주특별자치도 제공.

이 전략의 중심에는 2일 준공한 한화시스템 제주우주센터가 있다. 옛 탐라대학교 부지에 연면적 1만㎡ 규모로 조성된 이 시설은 위성 개발·조립, 열진공·근접전계 시험, 통합시험 클린룸까지 갖춘 국내 최대 민간 위성 제조·시험 인프라다. 내년부터는 연간 최대 100기의 소형 SAR(합성개구레이다) 위성 양산이 가능하다.


제주의 지리적 조건도 우주산업의 경쟁력으로 작용한다. 사방이 바다로 둘러싸여 발사각 확보가 유리하고 낙하지역 설정이 쉬워 완성된 위성을 육상 운송 없이 제주 앞바다에서 바로 발사할 수 있다. 제주는 제조된 위성이 해상 발사까지 연결될 수 있는 국내 유일의 지리적 조건을 갖춘 지역으로 주목받고 있다.


제주, 관광도시에서 우주산업 클러스터로…'우주항공 기회발전특구' 도전 한화시스템이 2일 제주 서귀포시 하원동에 준공한 제주우주센터 조감도. 한화시스템 제공.

관제·데이터 산업과 인재 생태계까지…확장되는 제주 우주 생태계

글로벌 위성 지상국 서비스 기업 컨텍의 입주는 제주 우주산업 구조의 또 다른 축이다. 제주는 동일 위성 신호를 수신할 때 다른 지역보다 최대 4초가 빠른 것으로 알려져 통신·관제 효율이 높다. 한화우주센터(제조), 컨텍(지상국·데이터), 한림공고(인재)는 제주가 구축 중인 민간 우주산업 밸류체인의 세 축이다.


컨텍은 이러한 지리적 이점을 기반으로 지상국·관제·데이터 처리 센터를 제주에서 확장 설치하고, 세계 주요 위성 사업자들과 협업하는 글로벌 데이터 허브 역할을 수행한다는 계획이다. 이재원 컨텍 우주사업총괄부사장은 "제주는 전파 간섭이 적고 공역 제한이 최소화돼 민간 지상국 서비스의 최적 입지"라며 "위성데이터 운영 노드를 제주에 구축해 글로벌 서비스 역량을 강화하겠다"고 말했다.


한림공업고등학교 역시 산업 생태계의 중요한 연결점이다. 올해 전국 최초로 '우주 항공 분야 협약형 특성화고'로 지정되며, 위성 조립·관제 실습과 시험 과정이 고교 단계부터 운영된다. 학교와 제주도, 기업이 공동으로 설계한 교육 커리큘럼이 도입되고 있으며, 졸업생이 한화시스템에 정식 채용되는 성과도 이미 나타났다.

제주, 관광도시에서 우주산업 클러스터로…'우주항공 기회발전특구' 도전 올해 전국 최초로 '우주 항공 분야 협약형 특성화고'로 지정돼 내년부터 교명이 '한림항공우주고'로 바뀌는 한림공고 학생들이 수업을 듣고 있다. 한림공고 제공.

이진승 한림공고 교장은 "교육-취업-정주가 연결되는 인재 생태계가 실제로 작동 중이며, 제주에 우주 인력이 뿌리내릴 가능성을 보여준다"고 밝혔다. 제주도는 이후 대학 및 대학원까지 연계한 지역 우주 전문 인력 육성 체계를 구축하겠다는 계획이다.


제주는 2026년부터 위성정보 활용 클러스터를 추진해 SAR 데이터를 농업·환경·해양·교통 등 생활기반 산업에 투입하고, 발사 관람과 지상국 견학 등 우주 체험형 관광을 결합한 차세대 고급 관광산업 모델도 본격화할 예정이다.


"제주는 민간 우주경제가 실제 시장이 되는 곳"

물론 과제도 남아 있다. 해상 통제 기준, 안전 매뉴얼, 주민 수용성, 법제 정비, 산업 지속성 등은 반드시 검토해야 할 문제다.


제주도는 국책 연구기관을 통한 기술검증과 함께 우주항공청, 한국형 위성항법시스템(KPS) 지상시스템 유치 작업도 진행하며 제도 기반을 마련하고 있다. 관광섬 제주도가 민간 우주경제의 실험장이자, 미래 산업의 교두보로 새로운 항로를 그리고 있는 것이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

김기홍 제주특별자치도 우주모빌리티과장은 "제주는 국가 우주계획을 가져오는 것이 아니라, 민간 위성 데이터 산업이 실제 사업성과 일자리를 만드는 현장을 설계하는 것"이라며 "한화우주센터, 컨텍, 한림공고는 출발점이며 제주가 다운스트림 산업의 주무대가 될 수 있다는 점을 증명해 나가겠다"고 말했다.




제주=김종화 기자 justin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

15:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기