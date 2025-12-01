韓해경, 신혼여행 중 이탈리아서 심정지 50대 살려

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국무조정실 재난대응팀 윤제헌 경감

밀라노 관광지서 심폐소생술 실시

주한 이탈리아 대사도 직접 감사 인사

신혼여행차 이탈리아를 방문한 한국 해양경찰관이 밀라노 두오모 광장에서 쓰러진 50대 남성을 심폐소생술로 살려낸 사연이 알려져 화제다.

이탈리아 밀라노 두오모 성당. 픽사베이

뉴스1에 따르면 해양경찰 간부후보 67기 윤제헌 경감(35)은 지난달 2일 이탈리아 밀라노의 관광 명소인 두오모 광장에서 의식을 잃고 쓰러진 50대 남성을 목격했다. 의식과 호흡을 잃고 쓰러진 남성 주위에는 수많은 현지인과 관광객이 있었지만, 다들 당황한 듯 어찌할 바를 모르고 있었다.

당시 윤 경감은 신혼여행으로 아내와 패키지여행 중이었다. 함께 여행하는 팀원들의 일정에 차질을 빚을 수 있고 혹시 난처한 상황에 놓일 수 있다는 우려에 잠시 망설였지만, 윤 경감은 곧 남성에게 달려 구호 조치를 시작했다. "사람 생명이 우선"이라는 판단이었다.

윤 경감은 쓰러진 남성에게 심폐소생술을 시행했고, 아내와 주변 사람들에게 응급상황 신고를 요청했다. 윤 경감의 아내 역시 고용노동부 소속 공무원으로, 이런 상황의 심각성을 잘 알고 있어 함께 도움을 준 것으로 알려졌다. 약 2∼3분가량 심폐소생술을 이어가는 사이 현지 경찰과 구조대가 도착했으며, 남성은 다행히 호흡을 되찾은 것으로 전해졌다.

윤 경감이 빠르게 응급상황에 대응할 수 있었던 것은 그가 해경 신분으로 심폐소생술 등 인명 구호 조치를 제대로 숙지하고 있었기 때문이란 설명이다. 특히 그는 현재 국무조정실 안전환경정책관실 재난대응팀에 파견 근무 중으로, 전국 각지에서 발생하는 사고·재난 등 상황을 파악해 초동대응하는 역할을 맡고 있다. 평소 재난 현장에서 '초동대응'의 중요성을 누구보다 절감해 온 만큼, 이번에도 즉각적인 인명 구조 조치를 할 수 있었던 것으로 전해졌다.

이 같은 사연은 주한 이탈리아 대사관에도 알려졌다. 에밀리아 가토 대사는 지난달 28일 윤 경감과 가족들을 초청해 직접 감사 인사를 전했다.





윤 경감은 뉴스1과의 인터뷰에서 "해외 체류 중 우연히 마주한 상황에서 공무원으로서 당연한 조치를 했을 뿐"이라며 "대한민국 공무원 누구라도 그 상황이면 같은 행동을 했을 것"이라고 말했다.





김현정 기자 kimhj2023@asiae.co.kr

