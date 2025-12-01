[날씨]출근길 영하권 추위…밤부터 남부 중심 눈·비

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

화요일인 2일은 강원 대관령의 최저기온이 -5도까지 떨어지는 등 영하권 추위가 예상된다.

아침 기온은 -5∼5도, 낮 최고기온은 1∼13도로 예보됐다.

초겨울 추위를 보인 18일 서울 중구 남대문 일대를 지나는 시민이 출근길 발걸음을 재촉하고 있다. 2025.11.18 윤동주 기자

북쪽에서 찬 공기가 남하하면서 낮 기온도 5도 안팎으로 낮겠고, 바람도 강하게 불어 체감온도는 더욱 낮아 보온에 유의가 필요하다.

밤부터는 남부지방을 중심으로 눈이나 비가 내려 3일 중부 내륙 등으로 확대되겠다.

2일부터 이틀간 예상 강수량은 울릉도·독도, 제주도 5∼10㎜, 충남 서해안, 전북 서해안·남부 내륙·광주·전남 서해안·중부 내륙 5㎜ 안팎, 서해 5도 5㎜ 미만, 세종·충남 북부 내륙, 전북(서해안·남부 내륙 제외) 1㎜ 안팎이다.

같은 기간 예상 적설량은 울릉도·독도, 제주도 3∼10㎝, 충남 서해안, 전북 서해안·전남 북부 서해안 3∼8㎝, 서해 5도, 전북 남부 내륙·전남 서해안(북부 제외) 1∼5㎝, 세종·충남 북부 내륙, 전북(서해안·남부 내륙 제외)·광주·전남 중부 내륙, 제주도 중산간 1㎝ 안팎이다.

미세먼지는 전 권역에서 '좋음'∼'보통' 수준을 보일 것으로 전망된다.

기상청은 동해안을 중심으로 대기가 매우 건조해 화재 예방에 각별히 유의할 것을 당부했다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼2.0m, 서해 앞바다에서 0.5∼2.5m로 일겠다.





안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 1.0∼4.0m, 서해·남해 1.0∼3.0m로 예측된다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr

