日 다카이치 지지율 75%…전달 대비 1%P 상승

다카이치 사나에 일본 총리의 '대만 유사시 개입' 시사 발언 파장으로 중·일 관계가 악화하고 있는 가운데 일본 내 정부 지지율은 75%에 달하며 고공행진을 이어가고 있다. 또 일본 정부가 재검토를 추진 중인 '비핵 3원칙'에 대해서는 일본인 절반가량이 이 원칙을 지켜야 한다고 답했다.
1일 니혼게이자이신문(닛케이)은 TV도쿄와 함께 지난달 28~30일 1006명을 대상으로 실시한 여론조사 결과를 보도했다. 그 결과 다카이치 내각 지지율은 전달 대비 1%포인트 상승한 75%로 나타났다. '지지하지 않는다'는 응답자는 18%에 불과했다.
최근 중·일 갈등의 요인이 된 다카이치 총리의 '대만 유사시 개입' 시사 발언에 대해서는 '적절하다'가 55%, '적절하지 않다'가 30%로 집계됐다. 자민당 지지율은 지난달과 비교해 5%포인트 오른 41%였다. 다카이치 내각이 높은 지지율을 이어가면서 자민당 일각에서 제기되고 있는 중의원(하원) 조기 해산과 관련해서는 53%가 '서두를 필요는 없다'고 답했다.
다만 이번 조사에서 다카이치 내각이 내놓은 경제 대책에 대한 반응은 양호하지 않았다. 경제 대책의 고물가 억제 효과에 대해 '유효할 것'이라는 응답은 35%에 지나지 않았지만 40%는 '유효하지 않을 것'이라고 답했다.
다카이치 정부가 논란 속에서 추진 중인 비핵 3원칙 재검토와 관련해 응답자 46%가 '현재 원칙을 유지해야 한다'는 견해를 나타냈다. '반입 금지 원칙을 재검토해야 한다'는 의견은 39%였다. 비핵 3원칙은 '핵무기를 보유하지도, 제조하지도, 반입하지도 않는다'는 것으로, 1967년 사토 에이사쿠 당시 총리가 표명했다.
이번 조사에서 '총리가 우선 처리해줬으면 하는 정책 과제'(복수 응답)를 묻는 말에 대해 응답자의 절반 이상인 55%는 '물가 대책'을 꼽았다. 그다음으로는 경제 성장(32%), 외교·안보(31%), 연금 및 고용·임금(각각 26%) 등의 답이 이어졌다.
