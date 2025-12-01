완성차 5사, 11월 66만8991대 판매…내수·수출 모두 마이너스

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2개월 연속 전년 동기 대비 판매 감소

한국GM·르노코리아 부진

국내 완성차 업체 5곳의 글로벌 판매량이 지난달에도 부진한 흐름을 이어간 것으로 나타났다.

1일 현대차와 기아, 한국GM, 르노코리아, KG모빌리티(KGM)에 따르면 올해 11월 이들 5개 사의 국내외 판매량은 전년 동기 대비 3.9% 감소한 66만8991대로 조사됐다. 이 기간 판매가 증가한 업체는 KGM(1.4%)이 유일했다.

이로써 5개 사 실적은 지난 10월에 이어 2개월 연속 전년 동기 대비 마이너스를 나타냈다.

연합뉴스

AD

5개 사의 내수 판매는 5.8% 줄어든 11만6602대를 기록했다. 현대차(-3.4%), 기아(-0.6%), 한국GM(-46.6%), 르노코리아(-51.0%), KG모빌리티(-5.7%) 등 5개 사 모두 내수 판매량이 줄었다. 특히 한국GM과 르노코리아의 국내 판매는 절반 가까이 줄며 전체 판매량을 끌어내렸다.

국내에서 가장 많이 팔린 차종은 기아 쏘렌토(1만47대)로 확인됐다. 기아 스포티지(6868대), 현대차 그랜저(6499대), 현대차 쏘나타(5897대), 현대차 아반떼(5459대)가 뒤를 이었다.

해외 판매는 3.4% 감소한 55만2389대로 집계됐다. KGM(5.6%)을 제외한 4개 사가 마이너스 판매를 기록했다.

업체별로는 현대차는 국내 6만1008대(-3.4%), 해외 28만8499대(-2.2%) 등 전년 동기 대비 2.4% 감소한 총 34만9507대를 판매했다.

기아는 국내 4만7925대(-0.6%), 해외 21만4140대(-0.9%) 등 총 26만2065대의 차량을 팔았다.

한국GM은 국내외 시장에서 11.7% 감소한 4만3799대를 판매했다. 해외 판매량은 10.4% 줄어든 4만2826대, 국내 판매량은 46.6% 감소한 973대를 기록했다. 미국 관세로 타격이 우려됐던 수출보다 내수 판매가 큰 폭으로 감소했다.

KGM은 총 1.4% 증가한 총 8971대를 팔았다. 국내 판매는 3121대로 5.7% 감소했으나 해외 판매는 5850대로 5.6% 늘었다.

르노코리아는 내수(-51.0%)와 수출(-86.4%)이 모두 크게 줄며 지난 10월에 이어 2개월 연속 5사 중 꼴찌로 떨어졌다. 전체로는 69.4% 줄어든 4649대를 판매했다.





AD

자동차 업계 관계자는 "글로벌 경기침체에 중견 3사의 신차 부재 등에 따른 내수 부진으로 자동차 판매가 부진한 흐름을 이어가고 있다" 평가했다.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>