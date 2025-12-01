김경희 이천시장 "민선8기 마지막 해를 성장 분기점 만들 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

반도체 外 드론·방위산업 미래형 특화산업으로 육성

내년 1조3488억원 예산안 편성…올해 比 0.88 늘려

김경희 경기도 이천시장이 민선 8기 마지막 해인 내년을 '성장의 분기점'으로 만들겠다는 구상을 제시했다.

김경희 이천시장이 1일 시의회 본회의에서 내년도 시정 운용계획을 밝히고 있다. 이천시 제공

김 시장은 1일 열린 시의회 정례회에서 내년도 예산안을 제출하고 시정연설을 통해 이런 내용의 내년도 시정 운영 방향을 밝혔다.

김 시장은 "대내외 환경 변화가 거세지만 이천은 위기 속에서 늘 새로운 기회를 만들어온 도시"라며 "민선8기의 마지막 해를 성장의 분기점으로 만들겠다"고 했다.

이날 김 시장은 '더 큰 성장', '든든한 민생', '편안한 일상'에 초점을 맞춰 내년도 시정을 운영해 나가겠다고 말했다.

김 시장은 도시 성장을 위해 반도체는 함께 드론·방위산업 등 지역의 가치를 배가시키는 미래형 특화산업을 육성할 계획이다. 민생 안정을 위해서는 지역경제를 부양하고 아이부터 어르신까지 생애주기별로 더 깊고 넓게 지원하겠다는 방침이다. 이와 함께 시민 편의 중심으로 교통환경을 개선하고 문화·체육·공원 인프라를 확충해 나가겠다고 덧붙였다.

한편 시는 이날 총 1조3488억원 규모의 내년도 예산안을 시의회에 제출했다. 이는 올해 본예산 대비 0.88% 늘어난 것으로, 사실상의 긴축 재정으로 풀이된다.

시는 반도체 경기 회복에 따른 세입 증가에도 불구하고 복지·돌봄 등 지방비 부담도 확대되면서 가장 필요한 곳에 효율적으로 재정을 투입하는 선택과 집중에 나설 방침이다.





김 시장은 "2026년은 우리가 다시 뛰는 출발선"이라며 "다가올 미래 시대를 대비해 남은 시간을 소중히 쓰겠다"고 했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

