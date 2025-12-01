강훈식 비서실장, 쿠팡 정보유출에 "징벌적손배 작동안해" 지적

"개인정보 보호 체계 구조적 허점 드러나"
근본적 대책 검토 주문
강훈식 대통령 비서실장이 1일 쿠팡 개인정보 유출 사고와 관련해 "징벌적 손해배상제가 사실상 작동하지 않아 대규모 유출 사고를 막는 데 한계가 있다"며 관련 제도 보완을 지시한 것으로 전해졌다.
전은수 대통령실 부대변인의 브리핑에 따르면 강 실장은 이날 서울 용산 대통령실에서 주재한 수석보좌관회의에서 "기업의 책임이 명백한 경우 (징벌적 손해배상) 제도가 실효성 있게 작동하도록 해야 한다"며 "제도 개선 방안을 검토해달라"고 주문했다.
강 실장은 2021년 이후 개인정보 유출 사고가 4차례나 반복된 점을 지적하며 "인공지능(AI) 전환으로 데이터가 기업 경쟁력의 핵심이 된 시대에 겉으로는 엄격한 보호 조치를 내세우지만 정작 실제 관리 체계를 살펴보면 뒷문이 열려있는 형국"이라고 우려를 표명했다.
그는 이어 과학기술정보통신부와 개인정보보호위원회에 사고 예방을 위한 근본적인 제도 보완책 및 기업의 보안 역량 강화를 위한 지원책을 보고하라고 지시했다.
전 부대변인은 "이번 쿠팡의 개인정보 유출 사고와 관련해 오전 대통령실 회의에서 논의가 이뤄졌고, 이재명 대통령에게도 상황이 보고됐다"며 다음날 예정된 국무회의에서 이 대통령의 관련 언급이 나올 수 있음을 시사했다.
앞서 쿠팡은 지난달 20일 약 4500개의 고객 계정 정보가 유출됐다고 발표했다. 이후 당국의 조사가 진행되던 지난달 29일엔 피해 계정의 숫자가 약 3370만개라고 정정했다.
김진영 기자 camp@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>