용인시, 버스 노선 연장·도로 개설 등 교통환경 개선 잇따라

502번 마을버스 단국대까지 연장 예정

고기동 일대 정체 해소 위한 도로도 개통

주민 교통 편의를 위한 경기도 용인시의 버스 노선 연장, 도로망 확충 사업이 잇따르고 있다.

용인시는 기흥구 마북동과 단국대학교 교내를 연결하는 도로 개통에 맞춰 502번 마을버스 노선을 단국대 정문 앞까지 연장할 계획이라고 1일 밝혔다.

이 버스는 마북동 주민들의 구성역 접근성을 개선하기 위해 시가 올해 3월 신설한 노선이다. 현재 마북동 현대연수원에서부터 마북동 행정복지센터와 연원마을, 교동마을을 거쳐 구성역까지 왕복 운행 중이다.

시는 마북동과 연결되는 단국대 후문 쪽 교내도로가 내년 초 정식으로 개통하면 이 노선을 단국대까지 연장해 운영할 예정이다. 시는 후문으로 연결하는 도로 공사를 마친 상태며, 단국대는 후문에서 학교 안으로 연결하는 도로 공사를 진행 중이다.

교내 도로 공사가 마무리되면 마을버스 기점은 현대연수원에서 '단국대·치과병원'으로 바뀐다. 이를 위해 운수업체 측은 배차간격 단축을 위한 차량 증차 계약을 체결해 둔 상태다.

시는 앞서 지난달 30일에는 수지구 고기동 노인회관에서 관음사까지 이어지는 연장 2.58㎞의 도시계획도로 '소1-67·68호선'을 개통했다. 이 도로 공사는 고기동 장투리천 일대의 상습 정체를 해소하고 보행 환경을 개선하기 위해 추진된 것이다.

폭 10m 규모로 조성된 도로에는 샛말교, 곡현1교, 고분재2교 등 소교량 3곳과 길이 30m·폭 11m의 장투리천교가 설치됐다.

도로가 개통된 고기동 계곡 일원은 식당·카페와 전원주택단지가 밀집해 평소 차량 통행량이 많지만 도로 폭이 좁아 방문객과 주민들이 불편을 겪어온 곳이다.



시는 이 도로 외에도 고기동 일대의 교통 여건을 종합적으로 개선하기 위해 주변 도로 확충 사업을 추진 중이다. 고기동과 동천동을 연결하는 2.0㎞의 '소1-69호선'은 고기동 식당가 입구~동천동 말구리 고개입구 간 1구간 공사를 마치고 이달 중 개통할 예정이다. 나머지 2구간은 시가 내년 말까지 보상을 마무리한 뒤 공사를 진행할 계획이다.

고기동 224-24 일원에 총연장 792m로 추진 중인 '소2-91호선'과, 고기동 442-1 일원 1544m 길이의 '소1-96호선' 역시 현재 단계적으로 보상이 이뤄지고 있다. 시는 두 사업 모두 내년부터 2027년까지 토지 보상을 마무리한 후 순차적으로 공사를 이어갈 예정이다.





이상일 용인시장은 "고기동 일대에서 추진 중인 주요 도로가 모두 개통되면 교통 여건이 나아질 것"이라며 "앞으로도 고기동 지역에 계획된 도로망 확충 사업을 계속 진행해서 시민 불편을 줄이겠다"고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr

