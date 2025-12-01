'치열한 삶과 희망'…진선기 전 시의원 출판기념회

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

광주 동명교회서 3천여명 몰려

진선기 전 광주시의원.

AD

내년 지방선거 광주 동구청장 출마를 준비 중인 진선기 전 광주시의원이 '치열한 삶과 희망'을 출판해 기념회를 개최했다고 1일 밝혔다.

지난달 29일 광주 동명교회에서 열린 출판기념회는 송영길 전 민주당 대표, 안도걸 의원, 각 지역 정계 인사, 시민단체 인사 및 진선기(이재명 21대 대통령후보 경제특보단장) 전 광주시의원, 지역주민 등 3,000여 명이 참여했다.

'치열한 삶과 희망'은 '희망을 잃지 않고 치열하게 살아온 진선기의 이야기'를 담았다. 진 전 의원은 새벽 신문 배달로 하루를 시작하며 희망을 놓지 않았던 고등학생 시절과 기업을 일구고 수많은 위기를 극복하는 과정을 통해 '희망이야말로 가장 강한 추진력'이라는 메시지를 전하고 있다.

진 전 의원은 "지도자는 희망을 주는 사람이다. '불광불급'의 열정으로, 실천과 결과로 보답하겠다"며 "작은 바람에도 흔들리지 않는 뿌리처럼, 묵묵히 '동구의 희망'을 향해 나아가겠다"고 포부를 밝혔다.





AD

미래 비전으로 'AI 베리 도시, 행복 동구'를 제시하면서 "첨단기술과 사람 중심의 따뜻한 행정을 결합해 청년 여성 어르신 모두가 행복한 도시를 만들겠다"며 "중앙정부와의 협력을 통해 청년 일자리, 주거, 원도심 활성화 등 '구민이 체감할 수 있는 변화'를 실현하겠다"고 강조했다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>