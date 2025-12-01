장석환 대진대 총장, KBS 출연…국방·의료·교육으로 대학 경쟁력 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

장석환 대진대 총장, ‘인사이드 경인’서

경기북부 발전 청사진 공개

대진대, 국방벤처센터 거점 삼아 '방산특성화' 박차

대진대학교(총장 장석환)는 지난달 27일 KBS1 시사 프로그램 '인사이드 경인'에 포천시 백영현 시장과 동반 출연하여 경기북방벤처센터 유치를 계기로 '국방·방산·의료·데이터' 분야를 아우르는 지역 특화 전략을 제시하며 지역-대학-군이 상생하는 미래 청사진을 공개했다고 1일 밝혔다.

장석환 대진대학교 총장이는 지난달 27일 KBS1 시사 프로그램 '인사이드 경인'에 출연하고 있다. 대진대학교 제공

AD

방송에서는 지난 3월 포천 공군 오폭 사고로 촉발된 주민 불안과 보상 부족 문제를 출발점으로 삼았다. 포천시는 이번 경기국방벤처센터 유치를 "특별한 희생에 대한 첫 보상"으로 정의하며, 단순한 센터 입주가 아닌 방위산업 클러스터 조성의 교두보로 삼겠다는 전략을 공개했다. 특히 드론 산업을 중심으로 첨단산업단지, 실증센터, 교육훈련센터 구축 등을 민·관·군 협력으로 추진해 온 과정을 소개했다.

이 과정에서 대진대학교는 국방벤처센터가 입주할 캠퍼스를 거점으로 산학협력단, 입주기업, 군부대와 연계한 실무형 인력양성과 기술지원을 제공하는 교육 플랫폼 구축을 본격화할 방침이다.

장 총장은 "국방과 방산 분야는 대진대가 가진 기술력과 교육 역량이 빛을 발할 수 있는 영역"이라며 "지역 산업과 연계한 국방특성화 전략이 대학 경쟁력 강화에도 큰 기회가 될 것"이라고 밝혔다.

장 총장은 약 30년간의 준비 끝에 본격적으로 추진되고 있는 의과대학 유치 노력도 언급했다.

장 총장은 "간호학과·생명과학계열 전공과 인근 병원 인프라를 활용해 경기북부 의료복지를 실질적으로 확충하겠다"며 "의료 인프라 격차 해소야말로 최고의 복지"라는 철학을 전했다. 이는 단순 교육기관의 역할을 넘어, 지역 전체의 복지체계 개선을 선도하겠다는 의지를 담은 것으로 풀이된다.

한편, 포천시는 교통 인프라 확충을 위한 국가 차원의 지원도 요청했다. 옥정~포천 광역철도 연장과 GTX-G(포천~강남~송도) 신설 등을 통해 경기북부의 단절된 교통망을 연결하고, 수도권 균형발전을 위한 중장기 계획의 일환으로 반영해야 한다는 입장을 밝혔다.

대진대학교는 지역주민, 장병, 청소년, 고령층 등 전 생애 주기를 아우르는 평생학습과 지역맞춤형 교육과정을 통해 지역사회와 함께하는 '상생형 대학'으로서의 정체성을 강화하고 있다.





AD

장석환 총장은 "대학은 지역과 함께 숨 쉬고, 지역과 함께 성장해야 한다"며 "대진대가 만들어 가는 국방·의료·데이터 기반 특성화 전략은 단지 교육을 넘어, 지역의 미래를 열어가는 길이 될 것"이라고 강조했다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>