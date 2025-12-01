'명강의 향연'… 양산시, 제81회 양산시민아카데미 성료

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

박용우 원장과 함께하는 ‘내 삶을 바꾸는 건강습관’

배움을 향한 양산 시민들의 뜨거운 열정이 또 하나의 역사를 썼다.

경남 양산시는 지난달 28일 양산문화예술회관 대공연장에서 제81회 양산시민아카데미를 개최했다.

제81회 양산시민아카데미.

이번 아카데미는 '내 삶을 바꾸는 건강 습관'이라는 주제로 의학박사이자 비만·영양 전문의로 명망 높은 박용우 원장이 강사로 나서 일상 속 작은 습관이 우리의 건강과 삶의 질을 어떻게 근본적으로 바꿀 수 있는지를 설명했다.

특히 단순한 다이어트나 운동법에 국한되지 않고, 우리 몸의 생체 리듬과 뇌의 보상 시스템을 이해함으로써 건강한 선택을 지속할 수 있는 실질적인 방법을 제시해 참여자들의 큰 호응을 얻었다.

특강에 참여한 한 시민은 "그동안 건강에 대한 관심이 있었지만 어떻게 접근해야 할지 막막했었다"며 "이번 강의를 통해 작지만 꾸준한 변화로 건강한 삶을 영위할 수 있다는 큰 깨달음을 얻었다"고 말했다.

이번 강의를 통해 주민들에게 건강한 삶을 위한 다양한 시각을 열어주고 변화의 기회를 제공하는 계기가 됐고 양산 시민들의 건강 관리에 대한 관심과 실천이 더 늘어날 것으로 기대된다.





양산시 관계자는 "앞으로도 다양한 주제를 갖고 행사를 계속 마련해 지역 주민들의 풍부한 배움의 장을 마련할 예정"이라고 전했다.





