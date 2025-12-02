[12·3 비상계엄 1년]서미화 "높은 담보다, 계엄 해제 못하는 것이 더 무서웠다"

국회 월담한 서미화 민주당 의원 인터뷰
시각장애인 의원, 보좌진 손 잡고 전력질주
"탄핵기다리며 국회 지켜준 시민들에 감사"
서미화 더불어민주당 의원은 지난해 12월3일 비상계엄 때 앞을 보지 못하는 시각장애인임에도 담을 넘어서 국회 본회의장에 진입했다. 담을 넘을 수도, 달릴 수도 없으리라고 여겨왔던 서 의원은 그날 계엄 해제를 위해 전속력으로 질주했다.
서 의원은 1일 아시아경제와 인터뷰에서 비상계엄 당시, 국회 담을 넘을 수밖에 없었던 절박한 상황과 관련해 "오로지 본회의장에 들어가 계엄을 해제해야 한다는 생각뿐이었다"고 말했다.
다음은 서 의원과의 일문일답
-비상계엄 때 어떻게 국회에 들어왔나
▲그날이 세계 장애인의 날이었다. 행사가 많아 저녁까지 있다 밤 10시께 귀가했다. 보좌관에게서 전화가 왔는데 TV를 켜보라는 것이었다. 방송에서 윤석열이 비상계엄을 한다는 내용이 나왔다. 그걸 듣는 순간 계엄 해제는 국회의원만 할 수 있다는 생각이 들었다. 보좌진과 연락했는데 주변에 있는 사람이 있어 함께 달렸다. 집이 국회 근처였는데 그 보좌진이 손을 놓지 말라며, 달려야 한다고 해서 열심히 뛰었다. 갔더니 정문이 닫혀 있었다.
-국회 담을 넘었는데
▲밤 11시쯤이었는데 정문이 닫혀 있었다. 정문에 차벽이 쳐져 있고 수십명의 시민들, 들어가겠다고 하는 사람들이 엉켜서 악을 쓰는 소리가 들렸다. 경찰들이 방패를 들고 정문에 접근조차 못 하게 했다. 그때 보좌진이 '서미화 의원님이시다. 들어가야 한다' 소리를 쳤다. 그랬더니 어떻게 정문 앞까지 갈 수 있게 됐다. 누군가 담을 넘는 것이 느껴졌다. 그래서 정문을 만져보니 철제로 된 동글동글한 문양이 만져졌다. 여기에 발을 끼우면 (위로) 올라갈 수 있겠다 싶어 올랐다.
-무섭지 않았나
▲넘어가다 다치겠다는 이런 생각은 (당시에는) 들지 않았다. 오로지 '본회의장에 가야 한다'는 생각뿐이었다. 꼭대기에 올라가 보니 높다는 것이 딱 느껴졌다. '높네' 하고 멈칫했는데, 안에 있던 분이 "뛰어내려라. 받아주겠다"고 하길래 몸을 던졌다. 알고 보니 먼저 담을 넘은 사람이 임미애 의원이었다. 보좌진이 '서미화 의원이다'라는 말을 듣고 다시 되돌아왔다. 임 의원 손을 잡고 정말 전력 질주했다. 살면서 가장 빠르게 달렸던 거 같다. 무섭기보다는 계엄 해제 못하면 나라가 망한다는 생각이 들었다. 가보니 본회의장에 도착한 의원 가운데 빠른 축에 속했다. (그전에는) 빨리 달리는 것은 생각도 못 했다. 균형을 잘 잡지 못하니. 더군다나 담을 넘겠다고 한 것도 아니었는데. 그런데 더 무서운 것은 계엄 해제를 못하는 것이었다. 담 넘고 달리는 순간에는 내가 시각장애인이라는 것도 잊었다. 나중에 내가 넘은 곳을 가봤는데, 제일 높은 곳이었다고 한다. 어떻게 여기를 넘었지, 하는 생각을 했다. 하지만 강물이라도 건넜을 것이라는 생각은 여전히 한다.
-비상계엄을 알고 난 뒤 어떻게 본회의장에 가야 한다고 생각했나
▲국회 운영위원회에서도 활동하고 있는데 국정감사 때 비서실장, 안보실장, 안보처장 등의 답변이 너무 무성의하고 막가파 수준이었다. 그들의 답변을 들으며 진짜 계엄하는 것 아닌가 하는 불안이 있었다. 비상계엄 선포 소식에 '이거였구나' 하는 생각을 했다. 그래서 본회의장에 가야 한다는 생각뿐이었다.
-그 후 1년이 지났다
▲비상계엄 선포된 날 거리에 사람들이 많았는데 이날에는 장애인들도 많았다. 세계 장애인의 날 행사 때문에 국회 주변에 많이 있었기 때문이다. 이들이 휠체어 등을 타고 달려왔다. 그날 밤 장애인 포함해 시민들이 누구도 집에 안 가고 지켜준 것이다. 그래서 계엄 해제를 의결할 수 있었다. 탄핵도 할 수 있을까 했는데 수백만 시민들이 찾아오지 않았나. 그 힘으로 탄핵이 됐다고 생각한다. 탄핵까지 가는 2주 동안 여러 번 국회를 돌았는데, 젊은 대학생들이 국회 주변 차가운 시멘트 바닥 위에 은박지 하나 깔고 앉아 있는 것을 알게 됐다. 그때가 (학교) 기말고사 때였는데 학생들이 제게 '계엄군이 다시 또 2차 3차 계엄에서 쳐들어올지 모르기 때문에 우리가 국회를 지키겠다. 의원님들은 국회에서 할 일을 해달라'는 말을 했다. 이들이 교대로 2주간 (국회를) 지킨 것이다. 지금도 그 생각하면 눈물이 난다.
-시민들에게 하고 싶은 말은
▲비상계엄 이후 윤석열이 파면되고 대선을 통해 국민주권 정부가 수립됐다. 짧은 기간 대한민국 국격이 회복되고 있는데 이 모든 것은 우리 국민이 있어서다. 국민이 민주주의를 지켰다. 내란 정리하는 수사가 진행 중인데, 답답하기도 하다. 내란 수괴는 물론 종사자들, 공범들 완전히 종식한다면 한층 더 성숙한 민주주의, 발전하는 민주주의를 만들어 낼 수 있을 것이다.
나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
