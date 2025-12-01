코스피, 기관 '팔자'에 3920선 마감…코스닥 2년 4개월만 장중 최고치

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코스닥 정책 훈풍 이어져

1일 코스피는 기관 매도세에 3920선에서 하락 마감했다. 코스닥은 정책 기대감에 힘입어 1%대 강세로 거래를 마쳤다.

이날 코스피는 전 거래일 대비 0.16% 내린 3920.37에 마감했다. 지수는 전장보다 1.05% 뛴 3967.92로 출발한 뒤 강보합권에서 등락을 거듭했으나, 장 후반 하락세로 돌아서며 약세를 이어갔다.

기관이 2330억원을 순매도하며 지수를 끌어내렸다. 반면 개인과 외국인은 각각 528억원, 2154억원을 사들였다.

업종별로는 보험(1.87%) 운송·창고(1.79%) 제약(1.42%) 유통(0.83%) 전기·전자(0.43%) 등이 상승 마감했으나 전기·가스(-3.93%) 운송장비·부품(-2.66%) 음식료·담배(-2.11%) 건설(-1.96%) 기계·장비(-1.56%) 섬유·의류(-0.91%) 종이·목재(-0.78%) 등은 하락세를 기록했다.

지난달 30일 배당소득 분리과세 개편안이 국회 기획재정위원회 전체회의를 통과한 영향으로 배당 매력이 부각된 은행주가 상승했으나 상승폭은 제한적이었다.

시가총액 상위 종목 가운데서는 삼성전자(0.30%) SK하이닉스(1.51%) 등 반도체주가 상승 마감했다. LG에너지솔루션(1.23%) 삼성바이오로직스(2.61%) KB금융(1.20%) 등도 올랐다. 반면 현대차(-2.68%) 두산에너빌리티(-1.96%) HD현대중공업(-3.74%) 기아(-1.58%)는 하락세를 보였다.

이날 코스닥은 전장보다 1.06% 오른 922.38에 거래를 마쳤다. 전 거래일보다 0.88% 오른 920.69로 출발한 지수는 장 초반 933.26까지 오르며 2023년 8월 2일(940.06) 이후 약 2년 4개월 만에 장중 최고치를 기록했다. 장 후반 소폭 빠졌으나 다시 반등하며 강세로 마감했다.

업종별로는 금융(5.59%) 화학(2.78%) 전기·전자(1.65%) 비금속(1.39%) 출판·매체복제(1.08%) IT서비스(1.06%) 기계·장비(0.91%) 등이 오르며 시장이 주도했다. 반면 음식료·담배(-0.85%) 금속(-0.41%) 유통(-0.30%) 섬유·의류(-0.23%) 제약(-0.18%) 등은 내렸다.

시총 상위 10개 종목 가운데서는 에코프로비엠과 에코프로가 각각 6.00%, 10.06% 오르며 상승세가 두드러졌다. 에코프로는 헝가리 양극재 공장 준공 소식이 호재로 작용했다. 이밖에 알테오젠(1.69%) 에이비엘바이오(4.68%) 코오롱티슈진(2.22%) 리가켐바이오(1.29%) HLB(3.52%) 삼천당제약(3.93%) 등 제약·바이오주도 견조한 흐름을 보였다. 레인보우로보틱스(-2.18%) 펩트론(-6.62%)는 약세로 마감했다.





임정은·태윤선 KB증권 연구원은 "다음 주 미국 연방공개시장위원회(FOMC)를 앞두고 11월 ADP 민간고용, 9월 개인소비지출(PCE) 물가지수 (6일) 등 주요 경제지표 결과에 민감도가 높아질 것이며, 내일 예정된 제롬 파월 연방준비제도(Fed) 의장 연설에도 관심이 쏠린다"고 짚었다.





권현지 기자 hjk@asiae.co.kr

