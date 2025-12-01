영진전문대, 김장김치 나눔봉사 활동…홀몸노인·쪽방주민 100가구에 전달

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대구 영진전문대학교(총장 최재영) 사회봉사단이 겨울철 지역 이웃을 돕기 위해 김장김치 나눔 봉사활동을 펼쳤다.

영진전문대 사회봉사단은 1일 대불노인복지관에서 재학생, 교직원, 외국인 유학생 등 30명이 참여한 가운데 김장김치를 담가 대구시 북구 산격동·복현동 일대 쪽방 주민 및 독거노인 100가구에 가구당 5kg씩 전달했다.

영진전문대학교 사회봉사단이 1일 김장김치 나눔 봉사에 나선 모습

김장 행사에 참여한 이희민(사회복지과 2년) 학생은 "난생처음 김장을 할 수 있을까 걱정했지만, 내가 만든 김치를 드시고 기뻐하실 어르신들을 생각하니 보람을 느꼈다"고 전했다.

튀르키예 출신 외국인 유학생 프나르 디데(한국어교육센터) 학생도 "김장 봉사를 통해 한국 문화를 이해하고 한국 사회에 적응하는 데 큰 도움이 되고 있다"고 말했다.

차보현 사회봉사단 단장(사회복지과 교수)은 "지속 가능한 지역사회 공헌을 위해 상·하반기 각 1회 '금호강 살리기 환경보호 캠페인', 1회용품 분리수거 캠페인 등을 진행하고 있다. 또한 RCY 활동을 통한 조혈모세포 기증·헌혈 참여, 노인·장애인·아동복지시설 지원 등 다양한 봉사활동을 이어오고 있다"면서 "지역과 함께 성장하고 어려운 이웃들에게 따뜻한 사랑을 펼치는 봉사단 활동을 지속하겠다"고 전했다.





영진전문대는 1997년 전국 전문대학 중 최초로 사회봉사단을 창단했으며, 사회봉사를 학점화해 인성교육을 강화하고 있다. 이러한 시스템은 학생들의 시민의식 함양과 더불어 높은 취업률로 이어지는 선순환 구조를 형성하고 있다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

