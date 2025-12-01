구윤철 "외국 투자자금 국내 유입 늘려야"…국제금융정책자문위 꾸린 기재부

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부총리, 국제금융·외환 전문가 만나

전문가들 "외환시장은 심리적 쏠림현상"

윅비·MSCI 편입으로 外투자자 국내투자 늘릴 것

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 1일 서울 중구 컨퍼런스하우스 달개비에서 열린 국제금융자문위원회를 주재하고 있다.(사진:기획재정부)

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관은 1일 "앞으로 외국 투자자금의 국내 유입을 확대하기 위한 금융회사의 '인바운드 영업' 확충과 이를 뒷받침할 수 있는 환경 조성에 정책의 중점을 두겠다"고 밝혔다.

기재부는 이날 서울 중구 컨퍼런스하우스 달개비에서 구 부총리 주재로 국제금융정책자문위원회 1차 회의를 주재했다고 밝혔다. 회의에는 기재부 국제경제관리관, 국제금융국장과 학계·연구기관·시장 전문가들이 참석했다.

구 부총리는 모두발언에서 "글로벌 통상환경 변화, 세계경제의 분절화, 지정학적 리스크 상시화 등으로 국제금융의 기존 질서가 흔들리고 있다"면서 정부의 각별한 대응과 전문가와의 소통을 강조했다.

그는 "최근 수년간 한국의 순대외금융자산이 빠른 속도로 증가하면서 1조1000억달러 수준에 이르고 있다"며 "위기 발생시 외채 상환 요구 등에 충분히 대응할 수 있는 견고한 대외 안전판을 갖추게 됐다는 점에서 의미가 있다"고 평가했다.

다만 "이면에는 우리 자본시장에서 기업들이 활용할 자금이 충분히 공급되지 않고 있다는 문제도 있다"고 지적하면서 "이러한 자금흐름의 불균형은 기업의 투자여력과 성장자금 확보를 제약해 우리 실물경제의 활력에도 부담을 줄 수 있다"고 언급했다.

이러한 문제를 근본적으로 해결하기 위한 초혁신경제 실현과 구조개혁을 강조한 뒤 역외 원화 결제 인프라를 구축하고 연내 모건스탠리캐피털인터내셔널(MSCI) 종합 로드맵을 마련할 계획이라고 덧붙였다.

정부는 정부가 금융사의 의견을 수렴하고 세계국채지수(WGBI)·MSCI 편입 등으로 시장 접근성을 높여 외국인 투자자의 국내 투자를 늘리겠다는 구상이다.

전문가들은 "최근 외환시장은 심리적 쏠림현상과 함께 거주자의 해외투자 증가 등 구조적 수급요인이 큰 영향을 미치고 있다"면서 "현재 한국의 신용부도스왑(CDS) 프리미엄 등 주요 대외건전성 지표들이 양호하므로 위기 상황은 아니다"고 진단했다.

국제금융정책자문위는 국제금융·외환정책의 운영에 관해 각계의 전문가 의견을 수렴하기 위해 설립된 회의체로, 12인 이내의 민간위원과 당연직 위원(기재부 국제경제관리관·국제금융국장)으로 구성된다.





회의는 원칙적으로 연 2회 개최하고, 필요시 소규모 회의를 통해 국제·금융시장 상황, 미국 관세협상과 같은 주요 국제금융 동향과 전망을 공유할 계획이다.





세종=조유진 기자 tint@asiae.co.kr

