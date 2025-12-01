현금 기부 '그린등급' 올랐네… 부산항만공사, 사회복지공동모금회 ‘나눔명문기업’ 가입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 사회복지공동모금회의 나눔명문기업에 공식 가입했다.

나눔명문기업은 대한민국의 나눔문화를 선도하기 위한 목적으로 기업들이 참여하는 고액기부 프로그램으로, BPA는 5년 이내 누적 현금 기부금이 1억원 이상에 해당되는 나눔명문기업 그린등급으로 올랐다.

1일 열린 '희망 2026 나눔캠페인 출범식'에서 나눔명문기업으로 가입된 공사는 지속적인 기부 활동과 지역과의 상생 노력이 인정받게 됐다. 부산항만공사는 이를 계기로 지역사회 나눔문화 확산에 더 적극적으로 동참할 계획이다.

부산항만공사는 항만 인접 지역을 중심으로 취약계층 복지 지원, 아동·청소년 보호, 장애인·고령층 지원, 지역 안전 및 환경 개선 활동 등 다양한 사회공헌 사업을 지속해왔다.

2022년부터 2025년까지 4년 연속 보건복지부와 한국사회복지협의회가 공동 주관하는 지역사회공헌 인정제에 선정되며 지역사회와 신뢰를 다져왔다.

이날 가입식 행사에 부산광역시장, 부산광역시교육감, 부산상공회의소 회장, 사회복지공동모금회장 등 주요 인사가 참석했으며 출범식 선포와 기념행사, 나눔명문기업 신규 가입식 등이 이어졌다.





BPA 송상근 사장은 "이번 나눔명문기업 가입을 계기로 지역사회와 함께하는 나눔문화 확산에 더 힘쓰겠다"고 말했다.

1일 송상현광장에서 '희망 2026 나눔캠페인 출범식'이 진행되고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

