본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

[벤처 보릿고개]①주식시장 뜨거운데…스타트업은 여전히 한겨울

조시영기자

입력2025.12.02 08:16

시계아이콘01분 50초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

7년이하 기업 투자 5년새 61%→46%
갈수록 스타트업 투자 '양극화' 심화
"모태펀드 차원 양극화 해소방안 마련해야"

편집자주이재명 정부는 스타트업·벤처 육성을 위해 예산을 늘리는 한편 다양한 투자 확대 정책을 도입하고 있다. 하지만 초기 스타트업의 '돈 가뭄'은 여전하고, 벤처캐피털(VC)의 '부익부 빈익빈'은 심해졌다. 보릿고개를 넘고 있는 벤처 투자 시장의 현실과 해결책을 진단해본다.

이재명 정부가 출범하기 직전부터 주식시장은 뜨겁게 불타올랐다. 3년간 '혹한기'를 버텨온 스타트업·벤처 시장도 내년에 모태펀드 확대와 함께 종합투자계좌(IMA), 국민성장펀드, 기업성장집합투자기구(BDC) 등 다양한 제도를 통해 자금이 쏟아질 것이란 전망이 많다.


하지만 스타트업·벤처 대표 상당수는 여전히 '보릿고개'를 넘고 있다. 그 이유에 대해 이민형 벤처기업협회 정책연구팀 수석부장은 국내 VC들이 '모험자본'으로서 기능을 제대로 하지 못하고 있다는 점을 꼬집었다. 이 부장은 "VC들이 성공이 확실한 기업에만 투자하고, 위험이 큰 스타트업에는 투자를 안하는 분위기가 여전하다"며 "정부에서는 '40조원 벤처 투자 시장을 조성하겠다'고 하는데, 이 같은 병목현상들이 먼저 해소돼야 한다"고 말했다.


VC, 상장 가까운 벤처에 우르르 몰려 투자

'혹한기' 동안 VC들은 줄어든 자금을 기존에 투자한 기업을 선별해 먼저 투자했다. 신규 투자의 경우 회수(Exit)가 쉬운 시리즈B~프리IPO 등 후기 기업에 집중했다. 투자 여력이 많지 않다 보니, 유망하다 싶은 기업에 벌떼처럼 몰려가 투자하는 '클럽딜'이 횡행했다. 최근 코스닥 상장에 성공한 기업에 많게는 수십개 VC 이름이 올라가 있는 사실이 이를 방증한다.


VC들이 손쉬운 자금 회수를 위해 상장(IPO)이 가까운 기업에만 투자하는 경향은 통계로도 입증된다. 전체 벤처 투자액 가운데 7년이하 기업 비중은 2020년 61.4%에서 올해 46.3%로 줄었다. 범위를 3년이하 초기 창업기업으로 좁히면 같은기간 28.4%에서 17.5%로 감소했다.

[벤처 보릿고개]①주식시장 뜨거운데…스타트업은 여전히 한겨울
AD

스타트업·벤처에 우호적인 이재명 정부 출범 이후에도 창업자들은 온기를 느끼지 못하고 있다. 최근 발간된 스타트업 얼라이언스의 '스타트업 트렌드리포트 2025'에 따르면 '지난해에 비해 스타트업 생태계가 전반적으로 어떻게 변했는지'를 묻는 질문에 절반이 넘는 54.5%가 부정적으로 변했다고 대답했다. 특히 그 이유로 50%가 '벤처캐피털의 미온적인 투자 및 지원'을 지목했다.

[벤처 보릿고개]①주식시장 뜨거운데…스타트업은 여전히 한겨울


초기 벤처투자 유도 방안 마련해야

내년부터 투자 자금을 쏟아낼 IMA, 국민성장펀드, BDC의 경우 시리즈B 이상 후기 기업 투자에 집중될 가능성이 높다. 따라서 VC가 말 그대로 '모험자본'으로서 기능을 제대로 하기 위해서는 시드~시리즈A 단계의 창업 초기기업 투자를 늘려야 한다. 어떤 방법이 있을까.


우선 정부 자금을 VC에 공급하는 한국벤처투자 등 모태펀드가 초기 기업 투자를 유도하는 방법이 있다. 구태훈 미네타브룩벤처스 대표는 "내년에 벤처 투자 자금이 많이 풀리는 점은 시장 활성화에 일부 효과가 있긴 하겠지만, 전체적인 시장의 개선이라고 보기는 어렵다"며 "VC 자금 가운데 모태펀드 비중이 높기 때문에 정책적인 측면에서 투자 대상에 대한 일정 부분 제약을 걸어주면 편중 현상이 완화될 것"이라고 말했다.


VC도 출자자(LP)들의 돈을 받아 수익을 내야하는 운용사(GP)다. 따라서 회수 시장을 활성화해 'VC 수익 증가→펀드 규모 확대→초기 창업기업 투자 확대'의 선순환 구조를 만들어야 한다는 주장도 많다. 최근 대한상의와 벤처캐피탈협회 공동 설문에서 VC들은 상장(IPO) 요건 개선과 세컨더리 펀드 활성화를 벤처 투자 활성화의 최우선 과제로 꼽았다.

[벤처 보릿고개]①주식시장 뜨거운데…스타트업은 여전히 한겨울


VC 자체적인 실력을 기르는 노력도 있어야 한다. 익명을 요구한 한 중견 VC 대표는 "딥테크에 대한 이해가 부족하다 보니 VC들이 바이오에서 플랫폼으로, 다시 AI로 우르르 몰려가 투자하는 현상이 주기적으로 반복된다"며 "VC마다 집중하는 섹터를 만드는 노력이 필요하다"고 밝혔다.


지금 뜨는 뉴스

AD

VC 업계에서는 '금산분리' 규제를 완화해 특정 분야를 선도하는 대기업과 공동으로 운용(Co-GP)하는 펀드를 만들 수 있게 해달라는 요구도 나오고 있다. 아무래도 기업에 관련 산업 이해도가 높은 인력이 많은데다, 산업생태계 밸류체인별로 벤처를 육성하는 전략을 정밀하게 짤 수 있기 때문이다. 대한상의·벤처캐피탈협회 공동 설문에서도 VC 61.6%가 '산업·금융 공동 GP 허용'을 벤처투자 활성화 방안의 하나로 꼽았다.




조시영 기자 ibpro@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

  • 25.11.3006:35
    반복되는 보이스피싱법 허점 악용…사기 피해자들 "빈틈 메워 달라"④
    반복되는 보이스피싱법 허점 악용…사기 피해자들 "빈틈 메워 달라"④

    "팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되고 있다. 사기꾼들이 '대가 관

기획
전력산업대전환
  • 25.11.2807:35
    "직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다⑤
    "직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다⑤

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체에 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은

  • 25.11.2807:35
    "DC 연구에만 15년 투자했다"…'퍼스트 무버' 도전하는 LS일렉트릭⑤
    "DC 연구에만 15년 투자했다"…'퍼스트 무버' 도전하는 LS일렉트릭⑤

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력업계의 관심은 선

  • 25.11.2706:30
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력
    ④12兆 '서해안 에너지고속도로 사업' 큰 장 선다…분주한 K전력

    편집자주전력산업이 자동차, 반도체 이어 우리 산업의 효자종목으로 떠오르고 있다. 전력은 오랫동안 산업 분야에선 '조력자' 역할에만 그쳤다. 하지만 인공지능(AI) 데이터센터와 전기차, 재생에너지 확산으로 전력 수요가 폭증하면서 해외에서도 찾는 K산업의 주역이 된 것이다. LS일렉트릭 등 국내 전력기기 4사가 확보한 일감만 33조원어치다. 수출과 일자리 창출에 기여하는 성장 산업으로 자리매김했다. 전력 업계의 관심은

  • 25.11.2706:30
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④
    "GPU 넘쳐도 전력 없으면 무용지물"…'AI 대동맥' 뚫어라④

    "지금 우리가 겪고 있는 가장 큰 문제는 컴퓨팅 과잉이 아니라 전력입니다. 전력과 가까운 곳에 충분히 빠르게 시설을 건설할 수 있는 능력이 부족하죠. 그것이 안 되면 창고에 칩을 잔뜩 쌓아두고도 실제로 꽂아서 사용할 수 없습니다." 사티아 나델라 마이크로소프트(MS) 최고경영자(CEO)는 이달 초 미국의 경제 팟캐스트 BG2에 출연해 "향후 2~3년 안에 그래픽처리장치(GPU) 공급 과잉이 발생할 수 있느냐"는 질문에 이렇게 답했

  • 25.11.2706:30
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동
    ④송전 넘어 배전으로…10조원 장기 배전 투자 시동

    재생에너지 확대에 따라 송전에 이어 국내 배전 투자가 확대되면서 전력 업계의 기대감도 커지고 있다. 27일 전력 업계에 따르면 한국전력은 제1차 장기배전계획에 따라 2024년부터 2028년까지 5년간 10조2000억원을 투자할 계획이다. 한전은 2028년까지 5년간 255회선, 6476서킷킬로미터(c-㎞)를 신설할 계획이다. 장비 배전 계획은 분산에너지활성화 특별법에 따른 것으로 한전은 앞으로 2년마다 5년 이상의 장기 배전 계획을 수

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

08:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기