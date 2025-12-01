본문 바로가기
내년 지방선거, 공약 분석부터 수사 대응까지 '원스톱'

입력2025.12.01 16:05

법률자문 넘어 메시지 전략도
정책, 기업 컨설팅 교육 지원

2026년 지방선거를 앞두고 로펌들이 선거 전략 및 공직선거법 대응 조직을 강화하고 있다. 단순 법률 자문을 넘어 공약 분석, 지역 여론 파악, 정책 수립, 수사 대응까지 선거 전 과정을 아우르는 '종합 솔루션'을 제공하며 후보자와 기업의 리스크 관리를 지원하는 추세다. 한 예비후보는 "과거에는 법률 자문에 그쳤다면, 이제는 메시지 전략부터 정책 설정까지 로펌이 함께 움직여 전문 선거 캠프와 같은 전문 조직이 생긴 것 같다"고 말했다.

수사·재판 대응, 포렌식 강화


선거를 앞두고 로펌들은 검찰·법원 출신을 전진 배치하고, 디지털 포렌식 역량을 결합해 사법 리스크 대응에 집중한다.


법무법인 광장은 검찰 공공수사부 및 법원 선거전담 재판부 출신 20명으로 구성된 선거 대응 TF팀을 운영하며, 선거 준비 단계부터 수사·재판 대응까지 자문을 제공한다. 서울중앙지검 공공수사2부장을 지낸 이상현(사법연수원 33기) 변호사를 팀장으로, 대검 공안부장 출신 송찬엽(17기) 변호사, 서울고법 선거 전담재판부 부장판사 출신 김용섭(16기) 변호사 등이 선거법 위반 리스크를 예방하는 역할을 한다.


법무법인 태평양은 2018년 출범한 선거대응팀을 중심으로 김희관(17기) 전 광주고검장 등 30여 명의 전문가가 활동한다. 금품 수수, 사전선거운동, 허위사실 공표 등 다양한 선거법 위반 사건 경험을 토대로 경찰·검찰·법원 출신 변호사가 대응하며, 디지털 포렌식 역량을 결합한 종합 대응 체계를 갖췄다. 정치적 파장과 여론 동향 분석도 제공한다.


법무법인 세종은 장영수(24기) 전 대구고검장을 주축으로 공직선거 대응 TF를 운영한다. 경찰·검찰·법원 출신 전문가와 디지털 포렌식팀 등 20여 명의 전문가가 참여한다. 공소시효가 짧은 선거사범 특성에 맞춰 신속 대응하고, 경선·선거운동 등 전 단계에서 자문과 수사 대응을 지원한다. 입법전략자문팀과 세종 디지털포렌식연구소가 힘을 보탠다.


법무법인 바른은 선거사건 원스톱 대응팀을 통해 수사 단계와 공판 단계를 분리해 전문적으로 대응한다. 김영오(34기) 전 광주지검 형사1부장, 공직선거법 해설서 개정에 참여한 강상덕(26기) 변호사 등 선거법 전문가가 포진해 실무 대응력을 강화했다.


정책·입법·정무 자문도


국회 및 정부 출신 전문가를 중심으로 한 정책 자문과 대관(GR) 업무도 지방선거 대비에 포함된다.


법무법인 율촌의 입법전략대응팀은 국회사무처 입법차장을 지낸 구기성 고문과 대통령실 선임행정관 출신 박지웅(37기) 변호사가 주도한다. 지방선거 공천 및 정책 결정 과정에 영향력이 큰 정당 실무 전문가들이 포진해 있어, 기업의 지역 현안이나 인허가 등 숙원 과제 해결을 위한 전략적 자문을 제공한다.


법무법인 지평은 공공정책솔루션센터를 중심으로 지방선거 및 전국동시조합장 선거 관련 자문을 수행한다. 임성택(27기) 전 대표변호사와 국회 보좌관 출신 김진권(변호사시험 2회) 변호사, 서정협 전 서울시장 권한대행, 황이수 전 대통령실 비서관 등 행정·정무 경험이 풍부한 전문가들이 포진돼 있다.


법무법인 화우도 GRC센터를 통해 공직선거법 자문과 기업 대상 공약 분석 컨설팅을 제공한다. 홍정석(변시 1회) 센터장은 LG경제연구원 출신으로 특검 및 선거캠프에서 활동한 이력이 있다. 이 외에도 윤지훈 전 대통령비서실 인사비서관, 이동윤 전 국회 보좌관 등이 정부·국회·지자체와의 실무를 맡는다.


법무법인 린도 GR팀 내 지방선거 대응 TF를 구성해 법률 자문부터 정치 컨설팅까지 지원한다. 김종식(37기) GR팀장과 배태준(37기) 전 민주당 대선 전략위원을 중심으로 원유철 전 의원, 천경득(33기) 대통령비서실 선임행정관 등이 참여한다.


현장 밀착형 전략·교육


법무법인 대륙아주는 기존 선거센터를 '선거그룹'으로 확대·개편해 수사대응팀·공판대응팀·선거자문교육센터를 운영한다. 송호창(31기) 전 의원을 주축으로 출마 예정자를 대상으로 선거법 및 전략 강좌를 진행하며 지속적으로 리스크 관리를 지원한다.


법무법인 YK는 2023년 선거법센터를 출범시켰다. 권순일(14기) 전 중앙선관위원장, 정병실(30기) 전 전남 장흥 지역선관위원장 등 선거 전문가와 양정숙(22기) 전 의원 등 국회 출신 고문단이 함께한다. 전국 31개 분사무소를 기반으로 한 현장 밀착형 대응에 집중한다.


법무법인 지음은 소수 정예 체제다. 규제팀 산하 공직선거자문워킹그룹을 통해 고객과 긴밀히 소통하며 즉시 대응하고 적시에 문제를 해결하는 데 역량을 집중했다.


서하연 법률신문 기자


김지현 법률신문 기자


※이 기사는 법률신문에서 제공받은 콘텐츠로 작성되었습니다.



ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지

