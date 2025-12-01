리워터월드, '2025 대한민국 ESG경영대상기업' 선정…친환경 절수기 기술력 주목

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

AD

친환경 재활용 절수기 전문기업 리워터월드가 한국ESG재단이 주최한 '2025 대한민국 ESG경영대상기업'에 선정됐다고 1일 밝혔다. 탄소중립 실천과 지속가능경영 역량이 공식적으로 인정받았다는 점에서 업계의 주목을 받고 있다.

리워터월드는 세면대 사용수를 정화해 변기 세척수로 재활용하는 절수기를 주력 제품으로 하고 있다. 해당 설비는 위키백과에도 '친환경 재활용 절수기(Recycling Water Saving Device)'로 등재돼 있으며 '세면대에서 사용된 물을 정화해 재활용하는 위생설비'로 소개된다. 회사 측은 이 기술이 단순 절수를 넘어 상·하수 처리 과정에서의 에너지 소비 감소와 탄소 배출 저감으로 이어지는 핵심 수단이라고 강조한다.

국가 온실가스 배출계수에 따르면 물 1리터를 절약할 경우 약 0.332g의 탄소가 절감되는 것으로 알려져 있다. 이에 따라 절수기 도입은 물 사용량 관리뿐 아니라 탄소 배출 감소라는 ESG 성과로 직결된다.

리워터월드 절수기는 수질 기준 충족과 환경 안전성 확보 등 관련 법적 요건도 갖췄다고 설명했다.

최근에는 강릉시청 임영주차장, 인천교육청 등 공공기관과의 설치 계약도 잇따르고 있다는 설명이다. 기관들은 물 절감과 탄소 배출 저감 효과를 기대하며 공공시설 중심의 도입을 확대하는 분위기다.





AD

리워터월드는 이번 ESG경영대상기업 선정을 계기로 친환경 기술 개발과 ESG 기반 경영 강화에 나선다는 방침이다. 회사 관계자는 "절수기는 더 이상 물 절약 장비에 그치지 않고 탄소중립 실현을 위한 중요한 기술"이라며 "향후 다양한 기관과 협력해 지속 가능한 미래 구축에 기여하겠다"고 말했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>