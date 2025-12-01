어떻게 해야 더 편안할까?… 울진군, ‘군민이 체감하는 민원행정’ 전국 상위권 입증

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

민원만족도 우수부서 6개소



친절공무원 6명 선정·시상

'민원 처리 속도'부터 '친절도'까지 전국 상위권을 휩쓸었다.

경북 울진군은 군민이 체감하는 민원행정서비스의 수준을 측정하고 품질을 향상하기 위해 실시한 '2025년 민원행정서비스 고객만족도 조사' 결과, 종합 만족도 85.5점을 기록하며 전반적으로 우수한 평가를 받았다.

군은 이번 평가 결과를 바탕으로 대민 서비스 향상에 기여한 우수 부서와 친절 공무원도 함께 선정했다.

울진군은 대민 서비스 향상에 기여한 우수 부서와 친절 공무원을 선정했다. 울진군 제공

AD

이번 조사는 지난 2025년 1월부터 9월까지 울진군청과 읍·면 사무소에 민원을 제기한 방문·인터넷 민원인과 전 직원을 대상으로 진행됐으며 ▲방문 민원 만족도 ▲인터넷 민원 만족도 ▲전화 친절도 등 3개 분야에 걸쳐 조사가 이뤄졌다.

조사 결과, 민원 만족도 종합 점수는 85.5점으로 나타났다. 이는 유사한 조사를 진행한 타 기관(A기관)의 만족도(83.9점)보다 1.6점 높은 수치로, 울진군의 민원 서비스 경쟁력이 상대적으로 우수함을 입증했다.

울진군은 이번 조사 결과를 토대로 민원행정서비스 만족도 우수 부서와 전화 친절도 우수 공무원을 각각 선정해 그간의 노고를 격려했다.

먼저 '민원행정서비스 만족도 우수 부서'평가에서는 본청과 직속기관 부문에서 ▲최우수 해양수산과 ▲우수 원전에너지과 ▲장려 보건소가 선정되었으며, 읍·면 부문에서는 ▲최우수 금강송면 ▲우수 근남면 ▲장려 매화면이 선정돼 부서별 상장과 시상금이 수여됐다.

특히 해양수산과와 금강송면은 신속하고 적극적인 민원 처리로 군민들에게 높은 호응을 받은 것으로 나타났다.

또 탁월한 친절 봉사 정신으로 군민에게 감동을 준 '전화 친절도 우수 공무원' 6명도 선정됐다. 본청·직속기관에서는 ▲최우수 손진미(보건소) ▲우수 남창영(건설과) ▲장려 임상희(복지정책과) 주무관이, 읍·면에서는 ▲최우수 이지영(북면) ▲우수 백지연(죽변면) ▲장려 이건희(금강송면) 주무관이 선정됐다.

군은 이번 조사에서 드러난 강점은 더욱 강화하고, 미흡한 부분은 보완하기 위해 전 직원 대상 친절 교육(CS) 강화, 민원 처리 매뉴얼 재정비 등을 추진해 군민이 체감할 수 있는 '섬김 행정'을 실현할 방침이다.





AD

손병복 군수는 "일선에서 묵묵히 최선을 다해준 직원들의 노고 덕분에 군민들로부터 좋은 평가를 받을 수 있었다"며 "앞으로도 군민의 목소리에 귀 기울이고, 군민이 감동할 수 있는 수준 높은 민원 행정 서비스를 제공하기 위해 최선을 다하겠다"라고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>