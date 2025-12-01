김태흠 "충남이 하면 다르다"… 국비 228억 확보

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

재정투입 평가 최고등급

충남도가 교육부 라이즈(RISE) 사업 재정평가에서 최고등급을 받으며 국비 인센티브 54억 원을 추가 확보했다.

올해만 총 228억 원의 인센티브를 끌어낸 것으로, 김태흠 지사는 "충남이 하면 라이즈도 다르다"며 대학 구조개혁·특성화·일자리 연계 지원을 더욱 강화하겠다고 밝혔다.

도는 지역혁신중심대학지원체계(RISE·라이즈) 사업에서 추가 국비 인센티브 54억 원을 확보하며 올해 총 228억 원을 끌어냈다.

도는 1일 도청 상황실에서 김태흠 지사와 강일구 호서대 총장 등이 참석한 가운데 '충남라이즈위원회 2025년 제3차 회의'를 열고 인센티브 집행안을 심의·의결했다.

교육부는 지자체 재정 여건과 지방비 매칭 비율 등을 종합해 국비 인센티브를 차등 지급했으며, 도는 상대적으로 낮은 재정자주도에도 불구하고 지방비를 적극 투입한 점을 높게 평가받았다.

지난 1월 '라이즈 체계 구축·운영' 최우수 지자체 선정으로 확보한 174억 원에 이번 54억 원을 추가 확보해 올해 확보액은 228억 원으로 늘어났다.

도는 의결된 안건을 기반으로 도내 대학에 추가 사업비를 교부할 계획이다.

도는 각 대학의 목표 달성도와 추진 과정을 평가해 사업 체계를 개선하고 성과를 극대화하기 위해 내년 3월에서 5월 성과 평가를 실시한다. 평가 결과는 사업비 조정, 컨설팅 등 사업 운영 전반에 반영될 예정이다.

도는 다양한 시각을 반영하기 위해 위원회를 기존 10명에서 20명으로 대폭 확대했다. 김동일 보령시장(충남시장군수협의회 회장), 송병국 순천향대 총장 등 6개 대학 총장, 전희경 충남연구원장, 김양희 여성경제인협회 충남지회장 등 10명이 합류해 교육계 위원이 절반을 차지하게 됐다.

김태흠 지사는 회의에서 "충남은 기본계획 평가에 이어 재정투입 평가에서도 최고 등급을 받으며 '충남이 하면 다르다'는 것을 보여주고 있다"며 "전국 최고의 라이즈 성공 모델을 만들겠다"고 강조했다.

이어 "라이즈는 대학 구조조정, 특성화, 계약학과 확대, 일자리 미스매치 해소 등 4대 방향에 초점을 두고 추진 중"이라며 "예산 나눠먹기가 아니라 혁신 의지가 강한 대학을 선별 지원하고 성과 중심 평가로 확실한 변화를 이끌겠다"고 말했다.

한편 충남 라이즈는 ▲신성장동력 산업 육성 ▲지역 산업 혁신 생태계 구축 ▲고등교육 체제 전환 강화 ▲성장·나눔의 공동체 구현 등 4대 프로젝트를 기반으로 총 17개 단위 과제, 134개 세부 사업을 진행하고 있다.





올해 투입 사업비는 인센티브 포함 1579억 원이며, 22개 대학이 참여하고 있다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr

