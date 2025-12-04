본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

"20년 계약하자" 삼성도 탐낸 기술…영국도 배워갔다[디깅에너지]

강희종에너지 스페셜리스트

입력2025.12.04 06:30

수정2025.12.04 07:00

시계아이콘02분 52초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

스페셜리스트리포트
英머지강 조력발전소 프로젝트에
시화조력발전 운영기술·경험 전수
'날씨 무관' 365일 재생에너지 생산
국내기업 RE100에 기여

"20년 계약하자" 삼성도 탐낸 기술…영국도 배워갔다[디깅에너지]
AD

머지(Mersey)강은 영국 북서부 산업도시 리버풀을 따라 동쪽으로 흐른다. 강 하구는 아이리시해의 리버풀만과 맞닿아 있다. 이 강의 조수 간만의 차이는 최대 10m로, 영국에서 두 번째로 크다.


머지강 주변 도시들로 이루어진 리버풀권역정부(LCRCA)는 이러한 특징을 이용해 머지강을 가로지르는 700㎿ 규모의 조력발전소 건설을 계획하고 있다. 2038년까지 40억파운드(약 7조7000억원)가 투자되는 영국 최대 규모의 공공 재생에너지 개발프로젝트다. 머지강 조력발전소가 완공되면 100만가구가 사용할 수 있는 1.2테라와트시(TWh)의 전기를 생산하게 된다.


머지강 조력발전소가 벤치마킹하고 있는 곳이 우리나라 경기 안산에 있는 시화호 조력발전소다. LCRCA는 2022년 12월 시화호 조력발전소를 운영하고 있는 한국수자원공사(수공)와 기술협력강화협약(MOA)을 체결하고 기술과 정보를 교류해왔다.


"20년 계약하자" 삼성도 탐낸 기술…영국도 배워갔다[디깅에너지] 경기 안산 단원구에 있는 시화조력발전소의 내부 모습. 한국수자원공사

기존 MOA의 기간이 만료되자 지난달 5일에는 기존 협력의 범위를 한층 넓혀 MOA를 갱신했다. 수자원공사는 영국 측에 시화조력의 운영 기술과 경험을 전수하게 된다. 수자원공사는 향후 머지강 조력발전 프로젝트가 본격화되면 지분을 투자하는 방식으로 사업 참여를 검토하고 있다. 시화조력을 건설했던 대우건설 등 국내 기업들의 영국 진출도 가능할 것으로 전망된다.


전 세계에서 가장 큰 규모를 자랑하는 시화조력은 영국뿐 아니라 조력발전소를 추진하고 있는 대부분의 나라가 배우고 싶어 할 정도로 성공적인 모델로 자리 잡았다. 안정호 수자원공사 그린인프라부문장(상임이사)은 "인도네시아에서도 기후 온난화에 따른 해수면 상승에 대한 대책으로 시화조력발전소 방식에 관심이 많다"고 말했다.

"날씨와 무관… 1년 365일 재생에너지 생산"

지난달 27일 오전 비와 우박이 몰아치는 궂은 날씨에 경기 안산에 있는 시화조력발전소를 찾았다. 날씨는 좋지 않았지만 오히려 조력발전소의 장점을 체감할 수 있는 기회가 됐다. "태양광, 풍력 등 다른 재생에너지는 날씨의 영향을 받지만 조력발전소는 기상 조건과 무관하게 1년 365일 안정적으로 전기를 생산할 수 있죠." 안내를 맡았던 수자원공사 관계자는 이렇게 설명했다.


실제로 이날 비바람이 몰아치는 와중에도 시화조력발전소 위에 설치된 전광판에는 '발전 중'이라는 붉은색 불빛이 선명하게 비쳤다. 수자원공사 시화조력관리단의 이동희 부장은 "10개의 발전기 중 정기 점검 중인 1기를 제외하고 모두 정상적으로 가동하고 있다"고 설명했다.


안산 시화호와 서해를 가르는 시화방조제에 세워진 시화호 조력발전소는 국내 유일의 조력 발전소이자 시설용량 기준으로 세계 최대 규모다. 우리나라 서해는 영국, 프랑스와 함께 세계에서 손꼽히는 조석 차이로 조력발전에 유리한 조건을 갖추고 있다. 시화조력발전소의 연평균 대조 차이(조수 간만의 차이)는 7.8m에 이른다.

"20년 계약하자" 삼성도 탐낸 기술…영국도 배워갔다[디깅에너지]

시화조력발전소는 25.4㎿의 발전기 총 10대(254㎿)가 설치됐다. 이곳에선 50만명이 1년간 사용할 수 있는 552기가와트시(GWh)의 전기를 생산한다. 연간 86만2000배럴의 유류를 대체할 수 있는 용량이다. 연간 31만5000t의 이산화탄소를 절감할 수 있는 효과다.


수자원공사는 시화조력발전소 덕분에 국내 최대 규모인 1431GW 규모(2023년 기준)의 신재생에너지 설비 용량을 갖출 수 있게 됐다. 이는 2위인 한국수력원자력(704GW)의 약 두 배에 달하는 규모다.

삼성과 PPA 계약 체결… 韓 기업 RE100에 기여

시화 조력발전에서 생산한 전기는 국내 기업들의 RE100에도 기여하고 있다. 수자원공사는 지난해 5월 삼성전자 기흥캠퍼스와 10년간 전기를 공급하는 직접 전력사용계약(PPA)을 체결했다. 이에 따라 삼성전자 기흥캠퍼스는 2024년 10월1일부터 2034년 9월30일까지 시화조력발전소에서 생산하는 재생에너지를 공급받을 수 있게 됐다.


삼성전자 기흥캠퍼스는 RE100을 요구하는 글로벌 빅테크(대형 정보기술 기업)에 반도체를 공급하기 위해 시화조력발전소와 PPA 계약을 체결한 것으로 알려졌다.


"20년 계약하자" 삼성도 탐낸 기술…영국도 배워갔다[디깅에너지] 시화조력발전소의 관제소 모습. 한국수자원공사

수자원공사 관계자는 "당초 삼성전자는 20년 장기 계약을 원했으나 특정 기업에만 공급할 수 없어 계약 기간을 10년으로 줄였다"고 설명했다. SK하이닉스 등 다른 반도체 기업들도 시화조력발전소와의 PPA 계약을 원했던 것으로 알려졌다.


RE(Renewable Electricity)100이란 기업이 사용하고 있는 전력의 100%를 재생에너지 전기로 사용하겠다는 자발적인 캠페인으로 영국 비영리기구인 클라이밋그룹이 주도하고 있다.


우리나라는 36개 기업이 RE100 캠페인에 참여하고 있다. 2024년 기준 우리나라의 평균 이행률은 12%로 글로벌 평균(53%)에 미치지 못한다.


애플, 구글, 마이크로소프트(MS) 등 RE100에 가입한 빅테크들은 자사 협력 업체에도 재생에너지 100% 사용을 요구하고 있다. 삼성전자, SK하이닉스 등 국내 반도체 기업들이 재생에너지를 필요로 하는 이유다.


수자원공사는 2023년 필요 전력의 84%를 재생에너지로 충당해 RE84를 달성한 데 이어 2024년에는 국내 기업 최초로 RE100을 달성했다. 수자원공사는 지난해 전력 사용량 1731GWh를 전부 재생에너지 발전량으로 충족했다. 올해 예상 전력 사용량(1831GWh) 또한 100% 재생에너지 발전량으로 인정받을 수 있을 것으로 내다보고 있다.


수자원공사는 조력을 비롯해 수력, 수상 태양광 등을 확보하고 있어 RE100을 수월하게 달성할 수 있었다. 수자원공사는 지난 9월 RE100 캠페인 주관 기관중 한 곳인 CDP(탄소정보공개 프로젝트)에 RE100 검증을 신청했다.


수자원공사의 RE100 달성률은 점차 감소할 전망이다. 수자원공사 관계자는 "자체적인 RE100 달성보다는 수출기업의 지원이 중요하다고 판단해 향후 국내 기업과의 PPA 계약을 확대할 계획"이라고 말했다. 수자원공사는 올해 1월 SK하이닉스와 남강수력(18㎿)이 생산하는 전기에 대해 직접PPA 계약을 체결했다. 연내 롯데케미칼과 합천2수상태양광(20㎿)에 대해서도 직접PPA 계약을 체결할 예정이다.

다시 살아난 생태계 … "방조제 건설 이전 수준으로 회복"

시화조력발전소의 역사는 1977년 수도권 지역의 부족한 산업용지와 주거 공간 확보를 위해 추진된 시화지구(반월특수지역) 개발 사업으로 거슬러 올라간다. 이 계획의 후속 조치로 1994년 시화방조제가 건설됐다. 하지만 얼마 안 있어 시화호의 수질 악화가 심각한 사회 문제로 떠올랐다. 담수호였던 시화호는 생활·산업폐수 유입과 환경 기초 처리 시설 미흡으로 동식물이 살 수 없는 상태에 이르렀다.


정부와 지자체는 시화호 수질 개선대책을 통해 시화호를 다시 해수화하기로 결정했다. 2001년에는 조력발전소 건설계획이 포함된 시화호종합관리계획을 확정했다.


시화조력발전소는 2004년 12월 착공해 2011년 8월부터 운영에 들어갔다. 조력발전소 운영 이후 시화호 생태계는 되살아났다. 시화조력발전소를 통해 하루 1.47억t의 해수가 유입, 배출되는데 이는 시화호 저수 용량의 52%에 달한다. 조력발전소가 정체된 시화호에 해양의 순환력을 불어넣는 역할을 한 것이다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이동희 부장은 "시화호의 화학적 산소 요구량(CDO)은 2.0PPM으로 방조제 건설 이전 수준으로 돌아갔다"며 "수생태계와 갯벌의 급속한 회복으로 해양생태계 개선뿐 아니라 육상 생태계도 회복됐다"고 설명했다.




강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
부업의 함정
  • 25.12.0209:29
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다
    자식 먹이고자 시도한 부업이 사기…보호망은 전혀 없었다

    "병원 다니는 아빠 때문에 아이들이 맛있는 걸 못 먹어서…." 지난달 14일 한 사기 피해자 커뮤니티에 올라 온 글이다. 글 게시자는 4000만원 넘는 돈을 부업 사기로 잃었다고 하소연했다. 숨어 있던 부업 사기 피해자들도 나타나 함께 울분을 토했다. "집을 부동산에 내놨어요." "삶의 여유를 위해 시도한 건데." 지난달부터 만난 부업 사기 피해자들도 비슷한 상황에 놓여있었다. 아이 학원비에 보태고자, 부족한 월급을 메우고자

  • 25.12.0206:30
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤
    "부끄러워서 가족들한테 말도 못 해"…전문가들이 말하는 부업사기 대처법 ⑤

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자를 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가 보려고 한다. 전문가들은 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 확산하는 부업 사기를 두고 플랫폼들이 사회적 책임을 갖고 게시물에 사기 위험을 경고하는 문구를 추가

  • 25.12.0112:44
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"
    부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

    법 허점 악용한 범죄 점점 늘어"팀 미션 사기 등 부업 사기는 투자·일반 사기에 해당한다는 이유로 구제 대상에서 제외되고 있습니다. 하지만 부업 사기도 명확히 전기통신금융사기(보이스피싱)의 한 유형이고 피해자는 구제 대상에 포함되도록 제도가 개선돼야 합니다."(올해 11월6일 오OO씨의 국민동의 청원 내용) 보이스피싱 방지 및 피해 복구를 위해 마련된 법이 정작 부업 사기 등 온라인 사기에는 속수무책인 상황이 반복되

  • 25.12.0112:44
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기
    의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 나날이 진화하는 범죄, 미진한 경찰 수사에 피해자들 선택권 사라져 조모씨(33·여)는 지난 5월6일 여행사 부업 사기로 2100만원을 잃었다. 사기를 신

  • 25.12.0111:55
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'
    SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

    편집자주부업인구 65만명 시대, 생계에 보태려고 부업을 시작한 사람들이 부업으로 둔갑한 사기에 빠져 희망을 잃고 있다. 부업 사기는 국가와 플랫폼의 감시망을 교묘히 피해 많은 피해자들을 양산 중이다. 아시아경제는 부업 사기의 확산과 피해자의 고통을 따라가보려고 한다. 기자가 직접 문의해보니"안녕하세요, 부업에 관심 있나요?" 지난달 28일 본지 기자의 카카오톡으로 한 연락이 왔다.기자가 사회관계망서비스(SNS) 인스

기획
소종섭의 시사쇼
  • 25.11.2714:14
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"
    "현장에서는 이미 명파 VS 청파 전쟁 중"

    정청래 더불어민주당 대표는 '현장형' 정치인이다. 그의 SNS 메인 사진이 모든 걸 말해준다. 수해 복구 봉사 활동 등을 가면 대충 하는 게 아니라 내 일처럼 한다. 이런 면에서 성남시장-경기도지사를 거친 '행정가형'인 이재명 대통령과는 결이 다른 측면이 있다. 정 대표는 대학 시절 건국대 조국통일위원장을 지낸 '586그룹'이다. 미 대사관저를 점거해 구속되기도 했다. 그러나 '586그룹' 메인은 아니었다. 김민석 송영길 우상

  • 25.11.2709:34
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"
    윤희석 "'당원게시판' 징계하면 핵버튼 누른 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(11월 24일) 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'에 출연한 윤희석 전 국민의힘 대변인은 "장동혁 대표의 메시지는 호소력에 한계가 분명해 변화가 필요하다"고 진단했다. 또한 "이대로라면 연말 연초에 내부에서 장 대표에 대한 문제제기가 불거질 것"이라고 내다봤다. 한동훈 전

  • 25.11.1809:52
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"
    홍장원 "거의 마무리 국면…안타깝기도"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD 지난 7월 내란특검팀에 의해 재구속된 윤석열 전 대통령은 한동안 법정에 출석하지 않았다. 특검의 구인 시도에도 강하게 버티며 16차례 정도 출석 요청에 응하지 않았다. 윤 전 대통령의 태도가 변한 것은 곽종근 전 육군 특수전사령관이 증인으로 나온 지난달 30일 이후이다. 윤 전 대통령은 법정에 나와 직접

  • 25.11.0614:16
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"
    김준일 "윤, 여론·재판에서 모두 망했다" VS 강전애 "윤, 피고인으로서 계산된 발언"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이미리 PD■ 출연 : 강전애 전 국민의힘 대변인, 김준일 시사평론가(11월 5일) 소종섭 : 이 얘기부터 좀 해볼까요? 윤석열 전 대통령 얘기, 최근 계속해서 보도가 좀 되고 있습니다. 지난해 국군의 날 행사 마치고 나서 장군들과 관저에서 폭탄주를 돌렸다, 그 과정에서 또 여러 가지 얘기를 했다는 증언이 나왔습니다. 강

  • 25.11.0514:24
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"
    정성장 "북한 5년 내 핵추진잠수함 진수 가능성"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 정성장 세종연구소 부소장(11월 3일) 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘 이 시간에는 정성장 세종연구소 부소장님과 함께 핵 추진 잠수함이 어떤 것인지, 그리고 북한의 실태는 어떤 것인지 등 핵 추진 잠수함과 관련해 알아보겠습니다. 정 부소장님은 진작부터 한국

이시각 랭킹 뉴스

02:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기