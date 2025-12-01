산업공구 기업 '크레텍'·자동차 부품 아진산업, 대구 마스터즈육상대회 공식 후원

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2026대구세계마스터즈육상경기대회 조직위원회는 1일 오전 10시 30분, 대구시청 동인청사에서 지역 우량기업인 크레텍 및 아진산업㈜과 공식 후원 협약을 체결했다.

이날 협약식에는 김정기 대구시장 권한대행 겸 조직위원장, 최영수 크레텍 대표이사 회장, 서중호 아진산업㈜ 대표이사, 진기훈 조직위 사무총장 등이 참석해 대회의 성공적 운영을 위한 재정적 지원과 상호 협력 의지를 다졌다.

(왼쪽부터) 최영수 크레텍 회장, 김정기 대구시장 권한대행, 서중호 아진산업 대표이사가 업무협약을 맺은 뒤 협약서를 들고 기념촬영을 하고 있다.

후원에 참여하는 크레텍은 국내 최대 산업공구 기업으로, 지난해 중견기업 최초로 한국서비스대상 명예의 전당에 헌정됐고 아진산업㈜은 자동차부품 분야에서 혁신과 기술개발을 선도하는 지역 대표 글로벌 중견기업으로, 지난해 4억불 수출탑을 수상한 바 있다.

이번 협약을 통해 크레텍과 아진산업㈜은 대회가 종료되는 내년 9월 3일까지 공식 후원사 지위를 가지게 되며, 공식 후원사 명칭 사용권, 후원사 마케팅 지원, 개·폐회식 초청, 후원사 전용공간 제공, 감사패 수여 등 다양한 예우를 제공받게 된다.

한편, 세계마스터즈육상경기대회(WMAC)는 35세 이상의 생활체육인이 참가하는 유일한 세계 육상경기대회로, 경쟁보다는 교류와 화합을 추구하는 순수 글로벌 스포츠 축제이다.

이번 대구대회는 2026년 8월 22일부터 9월 3일까지 13일간 대구스타디움 등 4개 경기장에서 개최되며, 대회 참가 신청은 오는 23일부터 내년 6월 23일까지 대회 공식 홈페이지를 통해 가능하다.

김정기 대구시장 권한대행 행정부시장 겸 조직위원장은 "어려운 경제·산업 환경 속에서도 지역 기업들이 대회 후원에 적극 나서 주셔서 깊은 감사의 말씀을 드린다"며, "기업들의 참여가 대회의 성공적 개최로 이어질 수 있도록 모든 역량을 집중해 준비에 철저를 기하고, 더불어 기업 브랜드 가치 향상에도 최선을 다하겠다"고 말했다.

최영수 크레텍 대표이사 회장은 "4년간 대구육상연맹 회장을 역임하며 2018년 스페인 말라가 세계마스터즈육상경기대회에 직접 참가하는 등 대구 육상 발전에 많은 애정을 가져왔다"며, "대회가 성공적으로 개최될 수 있도록 세심한 관심과 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





서중호 아진산업㈜ 대표이사는 "국제육상도시 대구에서 개최되는 세계마스터즈육상경기대회에 공식 후원사로 함께할 수 있어 기쁘게 생각하며, 이번 대회를 통해 대구의 매력을 전 세계인에게 널리 알릴 수 있기를 기대한다"고 말했다.





영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr

