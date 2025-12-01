마천·생곡·지사산단 콕 집어… 부산진해경자청, 동절기 환경오염 관리 강화

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

겨울 미세먼지 대기분야 점검



악취 민원·폐기물처리업 겨냥

부산진해경제자유구역청(청장 박성호)이 환경오염에 대한 합동 점검에 돌입했다.

경자청은 오는 12월 10일까지 환경오염물질 배출사업장을 대상으로 4분기 민관 합동 점검을 실시한다고 1일 알렸다.

이번 점검은 겨울철 미세먼지 발생에 선제적으로 대응하고 악취 민원이 집중되는 생곡·마천 산업단지의 취약지역을 특별 관리하기 위한 조치다.

환경안전 체계를 보다 강화하고 주민의 생활불편을 줄이기로 했다.

부산진해경제자유구역청이 동절기 환경오염 관리를 위해 사업장을 점검하고 있다.

점검 대상은 마천·남양 산업단지 내 환경오염물질 배출사업장 15개소, 생곡지구 폐기물 처리업체 12개소, 지사지구 등 대기·폐수 배출사업장 25개소이다. 진해 웅동1동 공해추방위원회, 강서 생곡폐기물대책위원회, 녹산마을 주민 등이 참여하는 민관합동 점검반이 지도·점검과 모니터링을 수행할 방침이다.

점검은 권역별 순차 방식으로 진행된다. 지난 11월 17일부터 부산지역(생곡·지사지구)에서 대기·폐수·폐기물 분야 집중 점검을 실시했으며 12월부터는 진해지역(마천·남양)으로 대상을 확대해 더 강화된 점검을 이어갈 계획이다.

주요 점검 사항은 ▲무허가 배출시설 설치·운영 여부, ▲배출시설 및 방지시설 정상 가동 여부, ▲운영일지 등 관련 서류의 적정 관리 여부 등이다.

또 배출허용기준 준수 여부 확인을 위해 시료 채취 및 오염도 검사를 병행하고 강서구청·진해구청과 협력해 악취 포집도 실시한다. 점검 결과 위반사항이 확인될 경우 사안의 경중에 따라 즉각 행정조치를 취할 예정이다.

생곡산업단지 내 금속성 폐기물(폐콤프레샤 등) 처리업체에 대해서는 특별 점검을 실시해 폐기물 처리 전 과정의 적정성을 철저히 확인하고 있다. 또 중앙부처의 폐기물관리법 적용 사례를 공유하는 등 폐기물 처리 기준을 준수하도록 지도했다.

박성호 청장은 "이번 동절기 대비 점검을 통해 경자구역 내 친환경 기업 문화를 확산하고 기업들이 스스로 배출시설을 상시 점검하며 쾌적한 환경 조성에 앞장서 주기를 바란다"고 힘줬다.





경자청은 2025년도 배출업소 통합 지도·점검 계획에 따라 총 334개소 사업장을 점검 대상으로 지정했다. 연중 민관합동 점검 6회, 명절 연휴 전·후 취약시기 특별단속 2회 이상을 실시하고 있으며 현재까지 총 45건의 위반사항을 적발해 행정처분을 마쳤다.





영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

