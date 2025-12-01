나경원 "쿠팡 해킹 中 직원, 체포 요구 못하면 쎄쎄 정권"

"중국인 쿠팡 前 직원, 국내 송환 해야"

"역대급 개인정보 참사"

"정부, 2차 피해 방지 종합 대책 마련해야"

나경원 국민의힘 의원이 쿠팡 해킹 사태와 관련해 "중국인 쿠팡 전 직원에 대한 체포와 국내 송환을 중국 정부에 즉시 공식 요구해야 한다"고 촉구했다.

나 의원은 지난달 30일 자신의 페이스북에 "쿠팡 고객 3370만 명의 개인정보 유출 용의자인 쿠팡 전 직원이 중국으로 달아났다고 한다"며 이같이 말했다.

이어 "이름, 전화번호, 주소, 이메일, 일부 주문 내역까지 포함한 3370만 개인정보가 유출된, 싸이월드·SK텔레콤 사태를 뛰어넘는 역대급 개인정보 참사"라면서 "중국의 수사력과 통제력을 감안하면 의지만 있으면 주요 용의자의 소재 파악과 신병 확보는 하루면 가능하다"고 주장했다.

나 의원은 이재명 대통령을 언급하면서 "이 정도 사건에도 중국 정부에 정식 수사·체포·송환을 분명하게 요구하지 못한다면, 이 정권은 국민 기본권보다 중국 눈치를 먼저 보는 '친중 쎄쎄 정권'이라는 것을 자인하는 것"이라고 비판했다. 그러면서 "정부는 국민의 2차 피해 방지 종합 대책도 즉시 마련해야 한다"며 "피해 규모 축소·은폐 의혹까지 자초한 쿠팡에도 이에 상응하는 책임을 반드시 물어야 한다"고 덧붙였다.





앞서 쿠팡은 지난달 19일 최초 신고 당시 4536개 계정에서 고객명·이메일·주소 등의 정보가 유출된 것으로 파악했으나 조사 과정에서 유출 규모가 3379만개 계정으로 확대된 것으로 확인됐다. 쿠팡 측은 고객 이름, 이메일 주소, 배송지 주소록에 입력된 정보 등이 유출됐지만 결제 정보와 로그인 정보 등은 유출 대상에 포함되지 않았다고 설명했다. 특히 개인정보 유출자가 중국 국적의 전 쿠팡 직원으로 알려지면서 논란은 가중됐다. 해당 직원은 현재 쿠팡에서 퇴사해 해외 체류 중인 것으로 알려졌다. 그는 개인 정보 빼돌린 이후 최근 쿠팡 측에 협박성 이메일을 보냈고 쿠팡은 개인정보 노출 사실을 인지했다.





