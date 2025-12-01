7종목 70개상 휩쓴 캠퍼스… 경남정보대, 부산 美아트 페스티벌서 수상 '대박'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

K뷰티헬스과·K뷰티피부네일학과 전부문 으뜸



‘글로벌 K뷰티학과’ 개편 앞두고 경쟁력 강화

경남정보대학교 학생들이 지난달 24~25일 부산항국제전시컨벤션센터에서 열린 '2025 부산 미(美)아트 페스티벌'에 참가해 미용 분야 7종목에서 대회 최고상인 부산시장상을 거머쥐었다.

경남정보대 K뷰티헬스과와 K뷰티피부네일학과 학생들은 △얼굴관리 △신체후면 등관리 △제모관리 △수지눈썹반영구 등 7개 종목에서 수상했다.

이외에도 국회의원상, 한국피부미용사회중앙회장상, 한국피부미용사회부산지회장상 등을 비롯해 종목별 금, 은, 동상까지 휩쓸며 총 70개 상의 수상자를 배출하는 성과를 냈다.

부산시가 주최하고 한국피부미용사회, 대한미용사회, 대한네일미용사회 부산시지회에서 주관한 이 행사는 미용 기능경진대회를 비롯해 뷰티골든벨, 미용대학 진로 상담 등 시민 참여형 프로그램으로 구성됐다. 2000여명이 행사장을 방문해 인기를 끌었다.





부산지역 유일의 CIDESCO 국제뷰티테라피 교육인증기관인 경남정보대는 K뷰티헬스과, K뷰티피부네일학과를 2026학년도 '글로벌K뷰티학과'로 통합 개편해 학령기 학생, 성인 학습자, 외국인 유학생을 대상으로 신입생 160명을 모집하고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

