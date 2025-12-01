'서부지법 폭동' 특임전도사 2심도 징역 3년 6개월

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

서울서부지법 폭동 사태에 가담한 사랑제일교회 특임전도사가 2심에서도 실형을 선고받았다.

1일 서울서부지법 형사항소 3-1부(부장판사 반정우 정성균)는 특수건조물침입·특수공무집행방해 등 혐의로 기소된 윤모씨(56) 측의 항소를 기각하고 징역 3년6개월을 선고한 원심 판결을 유지했다.

윤씨는 "오늘 이 재판에서 선고가 이뤄져선 안 된다고 생각한다"라고 항의하며 소란을 일으키기도 했다. 하지만 재판부는 받아들이지 않고 선고를 이어갔다.

윤씨는 전광훈 목사의 사랑제일교회 특임전도사로, 윤석열 전 대통령에 대한 구속영장이 발부된 지난 1월19일 서부지법에 난입해 경찰의 공무집행을 방해하고 법원 출입문 셔터를 파손한 혐의를 받는다.

재판부는 법원에 침입하고 바리케이드로 경찰관을 밀치는 등 난동에 가담한 김모씨(24)에 대해서는 원심 판결을 감형해 징역 1년6개월을 선고했다. 공탁금을 내고 피해자와 합의한 점 등을 고려했다.

특수건조물침입 등 혐의를 받는 난동 가담자 박모씨(35)는 특수공무집행방해 혐의를 인정할 증거가 없다는 등의 이유로 징역 1년으로 감형받았다.





서부지법 형사항소 3-2부(부장판사 정성균 반정우)는 특수건조물침입 등의 혐의를 받는 옥모씨(22)와 남모씨(36)에 대해서도 감형해 각각 징역 2년10개월, 징역 2년2개월을 선고했다.





