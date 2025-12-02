벤처 30주년 기념식 전야제 개최…미래 30년 다짐

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국회·정부·기업인 등 300명 참여

30년 도전 돌아보고 생태계 격려

뮤지컬 갈라·합창으로 화합 분위기

벤처기업협회는 벤처30주년 기념식 전야제를 통해 지난 벤처30년 벤처생태계 조성과 성장에 기여한 기업인과 관계자에게 감사의 뜻을 표했다. 아울러 미래 30년을 준비하는 다짐의 메시지로 '시대가 다시 벤처를 부른다'는 의지를 함께 전했다.

협회는 1일 오후 서울 강남구 인터콘티넨탈 파르나스 호텔에서 '대한민국 벤처 30주년 전야제'를 개최했다. 전야제에는 국회·정부· 공공기관 인사, 벤처기업인, 30주년 기념사업 후원사 등 300여명이 참여했다.

송병준 벤처기업협회장이 1일 서울 강남구 인터콘티넨탈 파르나스 호텔에서 열린 '대한민국 벤처 30주년 전야제'에서 환영사를 하고 있다. 벤처기업협회

협회는 2025년 한 해 동안 벤처생태계 발전 및 활성화에 기여한 국회의원을 선정해 벤처업계의 감사의 뜻을 전달했다.

송병준 벤처기업협회장은 환영사에서 "대한민국 벤처 생태계는 지난 30년 동안 수많은 도전과 변화 속에서도 기업인들의 열정과 혁신으로 성장해 왔다"며 "이번 전야제는 지난 30년 도전의 발자취를 돌아보고 생태계 구성원들이 서로를 격려하는 자리로 마련했다"고 말했다.

전야제의 하이라이트인 뮤지컬 갈라 공연에서는 배우 홍지민이 'This Is Me' 'Dancing Queen' 등을 부르며 큰 호응을 받았다. 마지막에는 참석자 전원이 함께 참여한 '아름다운 강산' 합창으로 행사 전반의 화합과 교류의 의미를 더했다.





전야제의 분위기는 다음날 개최되는 '대한민국 벤처 30주년 기념식으로 이어진다. 기념식에서는 벤처 30년 주제영상, 고(故) 이민화 회장 인공지능(AI) 축사, 세대별 창업가 토크쇼, 벤처 30주년 연구보고, 청년 창업가 발표 등 대한민국 벤처의 과거와 미래를 잇는 다양한 프로그램이 진행될 예정이다.

벤처기업협회는 1일 서울 강남구 인터콘티넨탈 파르나스 호텔에서 '대한민국 벤처 30주년 전야제'를 개최했다. 벤처기업협회





