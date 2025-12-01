호반그룹 '창업주 차남' 김민성 전무, 부사장으로 승진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

부사장 2명, 전무 2명 등 총 24명 승진

김상열 창업주 차남 김민성, 부사장으로 승진

그룹 계열사 중장기 전략 수립 중책 맡을 듯

최은주 한국금거래소 대표, 부사장으로 승진

"뛰어난 역량 인재에게 리더십 부여"

호반그룹이 급변하는 경영환경 속에서 성과 창출 역량을 발휘한 인재를 중심으로 2026년 정기 임원 인사를 1일 단행했다. 이번 인사는 핵심 사업 경쟁력 강화와 미래 성장동력 확보를 통해 그룹의 성장 속도를 높이는 데 초점을 맞췄다. 부사장 2명, 전무 2명 등 총 24명이 승진 명단에 이름을 올렸다.

부사장으로 승진한 김민성 호반산업 전무. 호반그룹.

AD

우선 그룹의 주요 계열사 성장에 기여한 김민성 전무가 부사장으로 승진하며 리더십이 한층 강화됐다. 김 부사장은 대한전선과 삼성금거래소 등 역대 최대 실적을 달성한 주요 계열사의 성장을 견인하며 시너지 제고에 기여했다는 평가를 받았다. 김 부사장은 호반그룹 창업주 김상열 전 회장의 차남이다.

미국 UCLA와 서울대학교 경영전문대학원을 졸업한 김 부사장은 이번 인사를 통해 그룹 계열사 전반의 중장기 전략 수립이라는 중책을 맡을 것으로 예상된다. 그는 2018년 호반산업 상무로 입사한 이래 호반산업 전무를 거쳐 2024년부터 호반그룹 기획담당 전무로서 주요 계열사 경영 관리를 주도해 왔다.

올해 사상 최대 실적 달성이 예상되는 삼성금거래소는 최은주 대표가 부사장으로, 이영만 영업본부장이 전무로 승진했다. 이는 최대 실적 성과에 대한 명확한 보상과 책임을 부여하는 성과 중심 인사 기조를 보여준다. 특히, 포스코그룹 최초 공채 출신 여성임원인 최 부사장은 급변하는 경영환경에 선제적으로 대응하고 B2C사업 경쟁력 강화로 사업 기반을 확장한 능력을 인정받으며 호반그룹의 여성 리더십을 대표하는 인물이다.

호반그룹은 또한 주요 계열사 핵심 보직에 미래 성장을 책임질 전문가를 발탁하며 신사업 분야에 힘을 실었다. 호반그룹 편입 이후 최대 매출을 기록 중인 대한전선은 미국 시장 확대에 기여한 이춘원 미주본부장을 전무로 승진시키고 해저사업부문장을 맡겼다. 1997년 대한전선에 입사해 글로벌 사업에서 역량을 발휘해 온 이 전무는 새로운 성장동력인 해저케이블 사업 강화에 주력할 계획이다.

한편, 호반건설은 정기 임원인사에 앞서 이미 외부 인재를 임원으로 영입해 사업전략과 조직 운영 경쟁력을 높이는 동시에 스마트건설 전담 조직을 신설하는 등 혁신 기술 도입을 통한 사업 역량 강화에 주력하고 있다.





AD

호반그룹 관계자는 "명확한 성과주의 인사를 통해 안정적인 경영을 이어가면서도 뛰어난 역량을 보여준 인재에게 리더십을 부여해 그룹의 핵심 전략사업을 더욱 강하게 추진하겠다"며 "신사업을 비롯한 사업 포트폴리오 강화와 미래 성장동력 확보에도 주력할 계획"이라고 했다.





오유교 기자 5625@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>