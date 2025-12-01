이준석, 국힘 사과 논쟁에 "尹과 관계 정리하고 헤게모니 싸움 끝내야"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"정적 제거 수단으로 당게 논란 키워"

이준석 개혁신당 대표는 1일 국민의힘을 향해 "윤석열 전 대통령과의 단절은 변수가 아니라 상수"라며 조속한 관계 정리를 촉구했다.

이 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 "최근 국민의힘에서 계엄을 두고 사과를 하느냐와 같은 피상적인 문제로 논쟁이 이어지는 것을 보면서 피로감이 든다"며 이같이 밝혔다.

이 대표는 "빨리 윤석열 대통령과의 관계를 정리하고 당내의 수준 낮은 헤게모니 싸움은 끝내야 한다"며 "그래야 민주당의 반헌법적 독주를 막아낼 야권의 대안 경쟁과 혁신 경쟁으로 국민의 시선이 올 수 있다"고 강조했다.

한동훈 전 국민의힘 대표 가족이 연루됐다는 의혹이 제기된 이른바 당원 게시판 논란에 대해서도 언급했다. 이 대표는 "지금은 다소간의 허물이 있다 하더라도 계엄에 선명하게 반대했던 인물들은 큰 줄기에서 올바른 선택을 한 사람들"이라며 "국민의힘에서는 이것을 서로 정적을 제거하기 위한 수단으로 오히려 이슈를 키우는 것이 납득이 가지 않는다"고 꼬집었다.





천하람 개혁신당 원내대표도 이날 회의에서 "비상계엄 당시 여당은 비상계엄뿐 아니라 윤석열의 독선과 독주를 막지 못한 것에 대해 사과해야 한다"며 "윤 전 대통령과 절연하는 것은 당연하고 다시는 위법한 비상계엄, 헌법파괴 행위가 일어나지 않도록 적극적으로 배척하고 단죄해야 한다"고 촉구했다.





