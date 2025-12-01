신한은행, 외국인 고객 전용 'SOL 글로벌' 개편

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

신한은행은 국내 거주 외국인 고객의 비대면 금융 접근성을 높이기 위해 외국인 고객 전용 애플리케이션 'SOL 글로벌(Global)'을 전면 개편했다고 1일 밝혔다.

이 앱은 한국어를 포함한 16개국 언어를 지원하는 외국인 전용 모바일 뱅킹 플랫폼이다. 외국인 고객 대상 계좌 개설, 환전, 대출 등 주요 금융 서비스를 제공한다.

이번 개편을 통해 외국인 고객의 회원가입 절차를 기존 7단계에서 4단계로 간소화했다. 화면 구성 등 UI·UX도 직관적으로 개편해 외국인 고객의 이용 편의성을 도모했다. 입출금, 주요 금융거래 등 핵심 업무를 이용할 경우 추가 인증 수단을 적용해 전자금융 사고 예방을 위한 보안도 강화했다.





신한은행은 이달 중 외국인 전용 신용대출 상품 'SOL 글로벌론'도 탑재해, 외국인 고객이 계좌 개설부터 대출 신청까지 전 과정을 비대면으로 이용할 수 있도록 지원할 예정이다. 신한은행 관계자는 "앞으로도 외국인 고객 맞춤형 디지털 금융서비스를 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.





김혜민 기자 hmin@asiae.co.kr

