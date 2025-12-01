예탁결제원, 2025 국채통합계좌 활성화 글로벌 전략 세미나 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

한국예탁결제원이 1일 여의도 콘래드 호텔에서 '2025 국채통합계좌 활성화 글로벌 전략 세미나'를 개최했다.

기획재정부, 국세청 등 정부를 비롯해 국제예탁결제기구(ICSD), 국제자본시장협회(ICMA), 블룸버그 등 외국 기관과 국내 증권사, 은행 등 시장참가자 총 40개사 약 100여명이 참석했다.

이날 세미나에서는 국채통합계좌 운영현황 및 제도개선사항 등 주제발표 및 국채통합계좌를 통한 유동성 활성화 방안을 주제로 패널 토의가 진행됐다. 지난해 6월 국채통합계좌 서비스 개시 후 약 17개월 만에 보관 잔고 15조원을 달성한 성과를 축하하며 향후 발전 방향도 모색했다.





이순호 예탁결제원 사장은 "그간 국채통합계좌에 대한 적극적이고 꾸준한 관심을 가져주신 시장참가자분들께 감사하다"며 "예탁결제원은 앞으로도 외국인 투자자의 시장 접근성 저변확대를 위해 지속 노력할 것"이라고 밝혔다.

(왼쪽부터)김미루 KDI 한국개발연구원 국채연구팀장, 장잉리 유로클리어 아시아태평양 CPO(최고제품책임자), 피오나 호스윌 HSBC 증권관리부 글로벌 총괄 대표, 김재환 기획재정부 국제금융국장, 이순호 한국예탁결제원 사장, 무슈타크 카파시 국제자본시장협회(ICMA) 아시아태평양 대표, 랜스 첸 클리어스트림 아시아태평양 네트워크 대표, 마이클 엘코 블롬버그 한국 영업 총괄 대표. 한국예탁결제원

김진영 기자 camp@asiae.co.kr

