국립전주박물관, 안중근 유묵 특별전 '대한국인 안중근 쓰다'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

내년 3월 8일까지

유묵 및 관련 자료 52건 56점



안중근 의사가 남긴 글씨를 중심으로 그의 치열한 삶과 의연한 순국, 그리고 깊이 있는 신앙을 살피는 전시가 열린다.

특별전 '대한국인 안중근 쓰다' 전시관 전경. 국립전주박물관 제공

AD

국립전주박물관은 광복 80주년과 안중근 의사 순국 115주년을 맞아 안중근의사숭모회, 안중근의사기념관, 대한민국역사박물관과 함께 특별전 '대한국인 안중근 쓰다'를 오는 3월8일까지 개최한다고 1일 밝혔다.

이번 전시는 2024년 대한민국역사박물관에서 열린 '안중근 서(書)'의 지역 상생 순회전이다. 전주와 전북은 한국 천주교 최초의 순교자인 윤지충·권상연을 비롯한 많은 순교자의 역사가 서린 곳으로, 이번 특별전은 안중근 의사의 '순국과 순교'라는 주제를 지역의 역사와 함께 조명한다.

전시는 크게 ▲1부 '안중근의 삶' ▲2부 '안중근의 죽음' ▲3부 '안중근의 신앙'으로 구성됐다. 또 ▲'순교의 땅, 전주와 전북 지역의 천주교' 공간도 마련했다.

안중근 의사의 유묵을 통해 독립에 대한 강한 의지와 동양평화사상, 죽음 앞에서도 흔들리지 않았던 신념을 살핀다. 또한 출생부터 순국에 이르는 생애 과정을 역사적 의미와 함께 소개한다. 안중근 의사의 깊은 신앙심을 보여주는 유묵 전시품 '경천(敬天)'은 내년 1월 11일까지만 전시한다. 이후에는 '천당지복 영원지락(天堂之福 永遠之樂)'으로 교체 전시한다.





AD

국립전주박물관은 "이번 특별전은 안중근 의사가 남긴 글씨를 통해 독립운동가이자 사상가, 신앙인의 면모를 함께 살펴보는 자리다. 특히 전주는 한국 천주교 순교의 성지이자 안중근 의사의 '순국과 순교' 의미가 교차하는 장소인 만큼 그의 신앙과 평화사상을 더욱 깊이 생각하는 기회가 되길 바란다"고 밝혔다.





서믿음 기자 faith@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>