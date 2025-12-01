양주시, '올해의 SNS 대상' 기초지방자치단체 부문 최우수상 수상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 양주시가 '2025 올해의 SNS 대상'에서 유튜브 기초지방자치단체(시) 부문에서 최우수상을 수상했다.

양주시가 '2025 올해의 SNS 대상'에서 유튜브 기초지방자치단체(시) 부문에서 최우수상을 수상하고 있다. 양주시 제공

이 상은 한국소셜콘텐츠진흥협회가 주최하고 과학기술정보통신부가 후원하는 것으로, 공공기관·기업 등이 운영하는 사회관계망(SNS) 활용 현황을 평가해 시민과 활발히 소통하는 기관을 홍보하고, 올바른 사회관계망(SNS) 활용문화를 정착하기 위해 2015년부터 시행되고 있다.

2014년 3월에 개설한 양주시 공식 유튜브 채널은 최신 트렌드를 반영한 숏폼(Short-form) 영상과 이벤트, 시정뉴스 등 다채로운 콘텐츠를 통해 시민과의 공감대를 넓혀가고 있다.

특히 올해 하반기에는 '진주무관' 캐릭터를 앞세운 톡톡 튀는 아이디어와 개성 있는 연출 영상이 높은 조회수를 기록하며 시정홍보에 큰 역할을 하고 있다.





강수현 양주시장이 '2025 올해의 SNS 대상'에서 유튜브 기초지방자치단체(시) 부문에서 최우수상을 수상한 직원들과 기념촬영을 하고 있다. 양주시 제공

양주시 관계자는 "모든 세대가 공감할 수 있는 콘텐츠가 되도록 끊임없이 고민하고, 유용하고 재미있는 정보를 신속하게 전달하는 유튜브 '양주시' 채널이 되도록 최선을 다하겠다"고 전했다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

