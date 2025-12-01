노루페인트, 한국ESG기준원 평가 2년 연속 '통합 A등급'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

도료업계 유일하게 2년 연속 성과

저VOC·재생에너지 확대 주효

"ESG 각 부문 균형 잡힌 개선 활동 지속"

노루페인트는 한국ESG기준원(KCGS)이 발표한 ESG(환경·사회·지배구조) 평가 및 등급 공표에서 도료업계 유일하게 2년 연속 '통합 A등급'을 획득했다고 1일 밝혔다.

업계 전반에서는 ▲저VOC(휘발성유기화합물) 도료 개발 ▲바이오·리사이클 기반 소재 확대 ▲공정 단계별 온실가스 감축 ▲지역 중심 사회공헌 활동 ▲투명한 지배구조 확립 등이 주요 과제로 자리 잡고 있다. 단순 제품 친환경성을 넘어 기업 운영 전반에서 ESG 체계를 얼마나 체계적으로 강화했는지가 경쟁력을 좌우하고 있다.

노루페인트 공장 전경. 노루페인트

AD

노루페인트는 전사적 ESG 전략을 강화하며 환경·사회·지배구조 전 부문에서 균형 잡힌 개선 활동을 지속해 왔다. 미래핵심기술 기반의 제품 개발과 재생에너지 도입 확대, 사회공헌 캠페인 및 지역사회 안전·복지 활동, 이사회 성과평가 및 준법경영 체계 고도화 등 실질적 성과를 종합적으로 인정받았다는 분석이다.





AD

회사 관계자는 "ESG는 기업의 미래를 준비하는 핵심 전략"이라며 "앞으로도 지속적인 ESG 경영을 통해 고객·투자자·지역사회 등 다양한 이해관계와 함께 성장하는 기업으로 자리매김하겠다"고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>