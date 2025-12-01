"뷰티레스트 합리적인 가격에"…시몬스, 연말 프로모션

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

시몬스가 연말 시즌을 맞아 올 한 해 보내주신 고객 성원에 보답하기 위해 '엔드 오브 이어(End Of Year) 프로모션'을 진행한다고 1일 밝혔다.

고객들은 이번 프로모션을 통해 크리스마스 및 새해를 앞두고 시몬스의 대표 매트리스 컬렉션 '뷰티레스트'와 최상위 라인 '뷰티레스트 블랙' 등을 합리적인 가격에 마련할 수 있다. 푸짐한 사은품도 마련했다. 500만원 이상 구매 시 매트리스 커버 1개와 룸 스프레이를 제공하고 800만원 이상 구매 시 매트리스 커버 1개와 화이트 컬렉션 루밀라 침구세트, 룸 스프레이 등을 선물한다.

뷰티레스트 블랙 구매 시에는 올 시즌 구스 듀벳과 디퓨저 등을 증정한다. 모든 사은품은 한정 수량으로 선착순 증정한다.





자세한 내용은 시몬스 홈페이지를 통해 확인할 수 있다.





