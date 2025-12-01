"한국 여행 즐거웠다, 남은 돈은…" 공항 모금함에 110만원 넣고 간 日 관광객

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

모금함에 현금 110만원과 손편지 남겨

"어려운 아이들을 위해 사용해달라"

한 일본인 여행객이 김해국제공항에 설치된 모금함에 100만원이 넘는 현금과 정성스러운 손편지를 남겨 잔잔한 감동을 주고 있다.

김해국제공항 모금함에서 발견된 현금 110만원과 일본어로 쓰여진 손편지. 대한적십자사 부산지사

대한적십자사 부산지사는 지난달 26일 공항 내 설치된 모금함을 개함하는 과정에서 110만원 상당의 현금과 함께 한 장의 편지를 확인했다고 1일 밝혔다. 편지에는 일본어로 "한국 여행이 즐거웠습니다. 돈이 남았는데 어려운 아이들을 위해 사용해주세요"라는 내용이 적혀 있었다.

적십자사는 국제선 출국장 등 김해공항 7곳에 모금함을 설치해두고 매년 상반기와 하반기, 연 2회 정기적으로 모금함을 개함해 모인 기부금을 국내외 긴급 구호 활동과 취약계층 지원 사업에 사용하고 있다.

구정회 적십자사 부산지사 회장은 "익명의 기부자가 남긴 정성 어린 마음은 금액 이상의 큰 울림을 줬다"며 "소중한 기부금은 절망적인 상황에 놓인 이웃들에게 희망을 전하는 생명줄이 될 것"이라고 말했다.





이번 상반기 기부금은 사회적 약자와 재난 이재민을 위한 인도주의 활동에 사용될 예정이다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

