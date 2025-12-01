강원도의회 예결특위, 8조3731억원 예산안 심사 돌입

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2026년도 예산안·2025년도 제3회 추가경정예산안 심사 착수

4일까지…민생안정·재정건전성·비효율 예산 중점 점검 예정

강원특별자치도의회 예산결산특별위원회(이하 예결특위, 최승순 위원장)는 1일부터 4일까지 본격적으로 2025년도 마지막 추가경정예산안과 2026년도 예산안을 심사한다.

이번에 강원특별자치도가 제출한 2026년도 예산안은 올해 예산 7조8059억원보다 5672억원(7.27%) 증가한 8조3731억 원이다.

일반회계 7446억3000만원, 특별회계 9267억6100만 원으로 국고보조금과 보통교부세 및 지방세 증가분 등을 주요재원으로 하여 ▲미래전략 산업 육성 4558억원 ▲민생경제 활성화 2조3944억원 ▲복지, 보훈, 공공의료 분야 3조2661억원 등이 편성되었다.

주요 사업 내용으로는 △반도체 산업 육성 178억원, △일자리 창출 2323억원 △중소기업·소상공인 지원 839억원 △도로 및 하천 정비 등 2961억원 △필수 의료서비스 2436억원 등이다.

최승순 예결특위 위원장은 "도민의 대표자로서 철저한 검증에 임할 것"이라고 밝히며 "집행부의 예산편성 취지에는 공감하나, 무엇보다도 중요한 것은 도민의 안전과 민생 안정 그리고 미래 일자리 창출로, 필요한 곳에 필요한 예산이 편성되고 시급하지 않은 예산, 특히 연례반복적으로 편성되는 비효율적인 예산을 중점적으로 심사하겠다"고 말했다.

또한 "상임위원회의 심사 결과를 충분히 존중하며 도민의 입장에서 면밀히 살필 것"이라고 강조했다.





이번 제출된 2026년도 예산안 및 2025년도 제3회 추가경정예산안은 예결위 종합심사를 거쳐, 오는 12월 12일 본회의에서 최종 의결될 예정이다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

