르노코리아, 연말까지 최대 160만원 '더블 혜택' 시행

그랑 콜레오스 최대 540만원 혜택

르노코리아는 개별소비세 인하 혜택이 마지막으로 적용되는 12월에 모델별로 최대 160만원의 '더블 혜택'을 제공한다고 1일 밝혔다.

중형 SUV '그랑 콜레오스'를 구매하면 파워트레인에 상관없이 생산 월에 따라 110만~160만원 개별소비세 더블 혜택을 받을 수 있다. 가솔린 2.0 터보 모델과 에스카파드 에디션에 대한 추가 혜택도 제공한다.

▲2025년형 가솔린 170만원 ▲2025년형 가솔린 4WD 220만원 ▲2026년형 가솔린 100만원 ▲2026년형 가솔린 에스카파드 200만원 ▲2026년형 가솔린 에스카파드 루프박스 버전(전시차 한) 260만원 등 추가 혜택을 제공한다.

과거 르노코리아 차량을 한번이라도 신차로 구매한 이력이 있거나 현재 보유하고 있는 로열티 고객에게는 50만원을 추가로 제공하고 침수차 피해 지원 50만원도 추가된다. 단, 테크노 트림은 일부 혜택에서 제외된다.

2026년형 그랑 콜레오스 가솔린 2.0 터보 에스카파드 루프박스 버전을 이달에 구매하는 고객은 로열티 고객 혜택, 침수차 피해 지원 등 조건에 따라 최대 540만원의 혜택을 받을 수 있다.

쿠페형 SUV '아르카나'는 하이브리드 E-Tech 90만원, 1.6 GTe 40만원을 제공한다. 1.6 GTe의 경우 90만원 상당의 파워테일게이트 무상 제공(아이코닉 트림) 또는 70만원 구매 혜택을 추가로 제공한다.





LG에너지솔루션의 87kWh NCM 배터리를 탑재하고 2024년 유럽 올해의 차를 수상한 '세닉 E-Tech 100% 일렉트릭'은 300만원의 전기차 특별혜택을 제공한다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

