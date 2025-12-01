이준석 "계엄사과, 보수 절단 낸 尹이 해야…한동훈 '당게' 사태, '혜경궁 김씨' 사건과 유사"

"대리 사과 자체가 허수아비 논란" 지적

"국힘, 정적 제거 수단으로 당게 이슈 키워"

"내부 싸움 끝내야 與 독주 막을 수 있어"

12·3 비상계엄 사태 1년을 앞두고 국민의힘이 사과 문제로 당내 논쟁을 벌이는 가운데, 이준석 개혁신당 대표가 "국민의힘이 윤석열 전 대통령에 대해서 대리 사과를 할지에 대한 논란 자체가 허수아비 논란"이라며 "계엄을 일으켜서 국정을 마비시키고 보수진영을 절단 낸 윤 전 대통령 본인이 사과하느냐가 제일 중요한 것"이라 지적했다.

1일 이 대표는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "최근 국민의힘에서 계엄을 두고 사과를 하느냐와 같은 피상적인 문제로 논쟁이 이어지는 것을 보면서 피로감이 든다"며 "선거에 연승한 당 대표는 전광석화처럼 잘라내고 기록말살형까지 내린 당이 계엄을 한 지 1년이 지났는데 아직도 정치적으로 사망한 윤석열 전 대통령을 놓지 못하는가"라고 운을 뗐다.

이어 이 대표는 "윤 전 대통령이 내란죄 재판에서 무죄를 받을 것이라는 망상을 하지 않는 한 그와의 단절은 변수가 아니라 상수"라고 강조했다. 앞서 계엄 1년이 되는 12월 3일을 앞두고 국민의힘에서 '장동혁 지도부'가 계엄 사태에 대해 사과를 할 것이냐를 두고 논쟁이 이어지자 이 대표가 나서 비판한 것이다. 이 대표는 윤석열 정부 출범 당시 국민의힘 당 대표를 지냈다가 이후 탈당했다.

이준석 "한동훈 당원 게시판 사태, '혜경궁 김씨' 사건과 유사해"

나아가 이 대표는 이날 국민의힘 당무감사위원회가 한동훈 전 대표의 '당원 게시판 논란'과 관련해 공식 조사 절차에 착수한 것에 대해 "개탄스럽다"고 비판했다. 이른바 '당게 사태'란 지난해 11월 국민의힘 당원 게시판에 올라온 윤 전 대통령 부부 비방글에 한 전 대표 가족이 연루됐다는 의혹을 말합니다.

이 대표는 이 일이 이재명 대통령의 부인 김혜경 여사가 2018년 지방선거 당시 문재인 당시 대통령을 비방한 트위터 계정 '혜경궁 김씨'로 지목된 일과 유사하다면서 "소위 혜경궁 김씨 사건에서 노무현 전 대통령 서거를 모욕하고 세월호 유족의 마음에 상처를 입히고 문 전 대통령과 김정숙 여사를 뒤에서 욕하던 사람 수준 정도"라고 지적했다.

그러면서 이 대표는 "지금은 다소간의 허물이 있다 하더라도 계엄에 선명하게 반대했던 인물들은 큰 줄기에서 올바른 선택을 한 사람들"이라며 "큰 흐름에서 민심에 역행한 사람들이 작은 허물을 들어 정치적인 공격을 하는 것이 말이 되는가"라고 반문했다. 작년 12월 윤 전 대통령의 계엄 선포에 공개 반대했던 한 전 대표를 사실상 겨냥한 국민의힘 조사 착수가 당의 '정치적 공격'이라는 것이다.

아울러 이 대표는 "(드루킹 사건 등) 대중을 대상으로 한 광범위한 여론조작을 시도해서 선거에 영향을 주려고 했던 것이기에 형사 처벌됐지만, 가족 및 지인의 계정을 동원해 수백 개의 댓글을 달아 국민의힘 당원들의 여론을 조작하려 했다는 말이 사실이라 해도 당원 게시판의 대중 주목도라는 것은 거의 없다"며 "여론 조작의 의도가 있다기보다는 그냥 성격이나 취미가 독특한 정도의 기행일 뿐"이라고 했다.





그러면서 이 대표는 "빨리 윤 전 대통령과의 관계를 정리하고 당내의 수준 낮은 헤게모니 싸움은 끝내라"며 "그래야 이재명 정부에 맞설 수 있는 합리적인 대안을 놓고 야당이 경쟁하면서 민주당의 반헌법적 독주를 막아낼 야권의 대안 경쟁과 혁신 경쟁으로 국민의 시선이 올 수 있다"고 강조했다.





