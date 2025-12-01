부산서 벌었으니 부산에… BNK부산은행, 희망2026 나눔캠페인 출범 동참

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

1일 송상현 광장서 행사, 누적기부금 10억원 넘겨



연말 이웃돕기 모금활동 참여, 지역사회 나눔 실천

BNK부산은행(은행장 방성빈)이 1일 오전 송상현 관장에서 열린 '희망2026 나눔캠페인' 출범식에 참석해 연말 이웃돕기 모금 활동에 동참했다.

희망2026 나눔캠페인은 2025년 12월 1일부터 2026년 1월 31일까지 62일간 진행되는 연말 집중 모금사업으로 부산사회복지공동모금회가 매년 추진하는 대표적 이웃돕기 프로그램이다.

부산은행은 지역에서 얻은 이익을 지역사회에 환원하는 것을 중요한 가치로 두고 실천에 나서고 있다. 2002년부터 캠페인에 꾸준히 참여해 온 부산은행의 누적 기부금은 10억원을 넘어선다.

올해도 시민 참여 확대를 위해 부산은행 영업점 모금함과 모바일뱅킹 앱(App) 내 '모바일 모금함'을 운영하며 모바일 모금함은 2026년 1월 30일까지 이용할 수 있다. 기부금은 전액 부산사회복지모금회에 전달된다.





부산은행 방성빈 은행장은 "나눔 행사를 통해 모인 온정이 소외된 이웃들에 고루 전달되길 바란다"며 "부산은행은 지역사회와 함께하며 나눔의 가치를 꾸준히 실천하겠다"고 힘줬다.

BNK부산은행 임직원이 ‘희망2026 나눔캠페인’ 출범식 참여하고 있다.

