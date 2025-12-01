‘화성 남양뉴타운 우미린 에듀하이’ 1일 특별공급 청약

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

총 556세대 중 전용 84㎡ 361세대 특별공급 물량 배정

계약금 1천만원, 중도금 무이자 등 합리적 분양가의 분상제 아파트

경기도 화성시 남양읍 남양리 일원에 들어서는 '화성 남양뉴타운 우미린 에듀하이'가 1일(월) 특별공급 청약 접수를 진행한다.

단지는 지하 2층~지상 24층, 6개 동, 전용면적 84㎡, 총 556세대 규모로 조성된다.

이중 특별공급 물량은 △다자녀가구 특별공급 55세대 △신혼부부 특별공급 128세대 △생애최초 특별공급 106세대 △노부모 부양 특별공급 17세대 △기관추천 특별공급 55세대 등 총 361세대로 전체 물량의 약 64.93%가량을 차지하고 있다.

타입별 특별공급 세대수는 △84㎡A 269세대, △84㎡B 92세대다. 특별공급의 경우 유형에 따라 자격요건이 상이한 만큼, 입주자 모집공고를 통해 확인 후 청약 접수가 요구된다.

'화성 남양뉴타운 우미린 에듀하이'는 분양가 상한제가 적용되는 단지인 만큼 합리적인 분양가를 갖췄다. 전용 84㎡ 기준 4억원 초중반대에 내 집 마련이 가능할 전망이다. 여기에 1차 계약금 1,000만원 정액제를 도입해 초기 자금 부담을 줄였다. 중도금 무이자 혜택도 제공돼 입주 시까지 계약금 외 추가적인 자금 지출 없이 내 집 마련이 가능하다.

단지는 화성시청 이전, 서해선 복선전철 등 예정됐던 주요 인프라가 속속 들어서고 있는 남양뉴타운 내에서도 교육여건이 우수하다. 단지 바로 앞 위치한 새동초등학교·중학교가 2026년 3월 개교를 앞두고 있고 화성시립남양도서관, 남양뉴타운 학원가 등도 가깝다.

편리한 교통여건도 강점으로 꼽힌다. 지난해 말 서화성~홍성 구간이 개통된 서해선 화성시청역이 가까이 있고, 서해선(2026년 12월 개통예정) 원시~서화성 구간과 노선을 공유하는 신안산선신설(2028년 12월 개통예정)도 예정돼 있어 향후 대곡, 김포공항, 시흥시청 및 여의도 등 서울 주요 업무지구 접근성이 개선될 전망이다. 또한, 올 초 예비타당성조사를 통과한 '서해선 KTX 연결' 사업이 마무리되면 홍성에서 서울 용산까지 45분이면 오가게 된다.

단지는 남향 위주 단지배치는 물론 넉넉한 동간거리 확보를 통해 주거 쾌적성을 높였고, 다양한 테마의 조경설계도 적용할 방침이다. 지상에 차 없는 단지로 조성하고 세대당 주차대수를 1.33대 확보해 편의성도 극대화했다.

'린' 브랜드 특유의 다채로운 커뮤니티도 가치를 더한다. 단지 내 커뮤니티에 피트니스클럽, 주민카페(카페 Lynn), 맘스라운지, 스크린골프장을 포함한 골프연습장, 탁구장 등이 들어설 예정이다. 여기에 남·녀 구분 독서실, 작은도서관 등 자녀들을 위한 학습공간도 마련된다.

청약일정은 12월 1일(월) 특별공급을 시작으로, 2일(화) 1순위, 3일(수) 2순위이며, 당첨자 발표는 10일(수), 정당계약은 21일(일)부터 23일(화)까지 3일간 진행한다.





'화성 남양뉴타운 우미린 에듀하이'의 견본주택은 경기도 안산시 단원구 고잔동에 위치해 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr

