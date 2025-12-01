경남정보대, 디지텍 캡스톤디자인 경진대회서 금·은 휩쓸어

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전국 10개 대학 124명 참가

경남정보대학교가 디지텍(DigiTech) 고등직업교육협의회의 주관으로 지난 20일부터 21일까지 인하공업전문대학에서 열린 '2025 디지텍 캡스톤디자인 경진대회'에 출전해 금상, 은상, 디지텍상을 거머쥐었다.

경남정보대 전기과 '1MV'팀(윤시언·김도훈·문성민·장우석·김유희, 지도교수 허동렬)은 'BLDC 모터와 보조제어를 이용한 정밀 위빙 동작 구현 시스템'으로 금상을 수상했다. 이 기술은 작업자의 숙련도 의존도를 낮추고 품질 균일화 및 생산성 향상을 동시에 구현한 점에서 높은 평가를 받았다.

또 컴퓨터학과 '세미콜론'팀(정하은·장윤호·황종훈·이강욱·한승윤, 지도교수 안성우)은 'AI 예측과 IoT 제어 기반 스마트 전력 관리 솔루션'을 선보여 은상을 받았다. 전기과 '스파크'팀(김영주·문은수·이현관·이민우·황서빈, 지도교수 김상효)과 인테리어디자인과 'FIND ANOTHER'팀(김진성·우동윤, 지도교수 오성진)팀도 각각 디지텍상을 수상했다.

디지텍(DigiTech)은 디지털(Digital)·기술(Technology)·콘택트(Contact)의 합성어로 대학 공학계열 경쟁력 강화를 위해 2021년 출범한 고등직업교육협의체다. 올해 대회는 전국 10개 회원대학에서 124명의 학생이 참가한 가운데 진행됐다.





전기과 김상효 학과장은 "학생들의 실전 프로젝트 수행 능력과 창의적 문제해결 능력이 전국 무대에서 인정받은 성과"라며, "현장 중심 실무교육과 융합형 프로젝트를 적극 지원해 미래 기술 인재 양성에 최선을 다하겠다"고 힘줬다.

경남정보대 김태상 총장(왼쪽에서 6번째)과 전기과 김상효 학과장(사진 가운데)이 수상 학생들과 기념 촬영하고 있다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr

