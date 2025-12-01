남양주시, 1200명 참여 '시장기 줄넘기대회' 성료…건강도시 실현

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

남양주시, 줄넘기로 세대 간 벽 허물다

'생활밀착형' 스포츠 축제 성공적 개최

생활체육 저변 확대 기대

경기 남양주시(시장 주광덕)는 지난 30일 남양주체육문화센터에서 '제19회 남양주시장기 줄넘기대회'를 개최해 1200여 명이 참여한 가운데 성황리에 마무리했다고 1일 밝혔다.

주광덕 남양주시장이 지난 30일 남양주체육문화센터에서 '제19회 남양주시장기 줄넘기대회'에서 인사말을 하고 있다. 남양주시 제공

이번 대회는 시민 건강 증진과 생활체육 활성화를 목표로 마련됐으며, 남녀노소 누구나 쉽게 참여할 수 있는 줄넘기를 통해 세대 간 소통과 가족 공동체 회복의 장으로 꾸려졌다.

행사는 △유치부 △초등부 △중·고등부 △가족부 등 총 4개 부문으로 나뉘어 진행됐으며, 다양한 연령대의 시민이 참가해 개인전과 단체전 등 다양한 종목에서 기량을 펼쳤다. 특히 가족이 함께 참여하는 종목에서는 응원과 협력 속에 훈훈한 분위기가 조성돼 생활체육 축제로서의 의미를 더했다.

개회식에는 주광덕 시장을 비롯해 지역 국회의원, 남양주시체육회장 등 주요 인사가 참석해 선수들을 격려하고, 생활체육의 중요성과 줄넘기 종목의 가능성을 강조했다.

시는 이번 대회를 통해 시민 누구나 일상 속에서 스포츠를 즐기고 체력을 기를 수 있는 계기를 마련했으며, 이를 시작으로 아동과 청소년의 체력 증진은 물론, 가족 단위 스포츠 문화 확산에 박차를 가할 계획이다. 아울러 줄넘기를 포함한 생활체육 프로그램을 다각화하고, 시민 누구나 쉽게 스포츠에 접근할 수 있는 환경을 조성해 지속 가능한 건강도시 실현에 속도를 낼 방침이다.

주광덕 시장은 "줄넘기는 남양주가 지향하는 건강도시 비전을 실현하는 생활밀착형 종목"이라며 "이번 첫 시장기 줄넘기대회를 통해 전 세대가 함께 건강을 나누고 즐길 수 있는 체육 환경을 조성해 나가겠다"고 전했다.





신동석 남양주시줄넘기협회장은 "처음 열린 시장기 줄넘기대회에 많은 시민이 참여해 매우 뜻깊다"며 "앞으로도 줄넘기 저변 확대를 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





남양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

