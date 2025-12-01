다시 피어나는 영덕, ‘푸른 희망 심다’… 별파랑 희망 심기 행사

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

메르세데스 벤츠와 산불피해지원 협약, 영덕 별파랑 희망숲 조성

대형 산불의 상흔을 딛고 일어선 영덕군이 '별파랑 희망 심기' 행사를 열고 재도약을 위한 삽을 떴다.

경북 영덕군은 11월 29일 영덕 별파랑공원에서 '영덕 별파랑 희망심기' 행사를 개최했다.

별파랑 희망심기.

별파랑공원은 1997년 이미 한 차례 대형 산불의 아픔을 이겨내고 재탄생한 영덕의 주요 관광지로 지난 3월 산불로 인해 공원의 30%가 넘는 면적이 화마의 직접적인 상흔을 입었다.

이날 행사에서는 관내 20여개 사회단체와 봉사단이 자발적으로 참여해 단풍나무 묘목 300주를 함께 심으며 위기에 하나 되는 지역 공동체의 협력과 연대의 가치를 재확인했다.

이번 희망 심기 행사는 28일 경북도 산불피해지원 산림녹화사업 협약을 기념하기 위해 마련됐다. 피해 지원 협약을 통해 메르세데스 벤츠 사회공헌위원회는 올해 산불 피해를 본 5개 시·군 중 영덕군의 산림 복구 사업을 위해 2년간 총 5억원을 지원하기로 했다.

사업이 완료되면 청단풍나무, 은행나무, 홍가시나무, 진달래, 영산홍 등 1만 5000여 그루의 나무가 아름답게 공원을 수놓으며 별파랑공원이 다시 한번 영덕의 대표 관광지로 재도약할 것으로 기대된다.

김광열 군수는 환영 인사를 통해 "이날 행사에서 어려움을 극복하기 위해 하나가 된 영덕군민의 저력을 다시 확인했다"며 "희망 숲이 조성되면 별파랑공원은 영덕군이 다시 피어날 수 있는 새로운 관광자원으로 거듭나게 될 것"이라고 전했다.





영덕군은 내년에도 지역민과 전국 각지의 봉사자들과 함께하는 희망 심기 참여형 행사를 지속적으로 추진할 계획이다.





영남취재본부 김철우 기자

