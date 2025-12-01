포천시, '포우리' 캐릭터 이모티콘 3만5000명에 선착순 무료 배포

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

포천시, 포우리 공개 1주년 기념 이모티콘 배포

경기 포천시는 오는 3일 오후 2시부터 카카오톡 채널 구독자를 대상으로 선착순 3만5000명에게 공식 캐릭터 '포우리'를 활용한 이모티콘을 배포한다.

'포우리' 이모티콘 배포 홍보물. 포천시 제공

포우리(포천+우리)는 '살고 싶은, 머물고 싶은 공동체'와 '시민과 함께 동행하는 포천'의 가치를 담은 캐릭터로, 2024년 공개 이후 포천시 마스코트로 자리매김하며 많은 사랑을 받고 있다.

이번에 배포되는 포우리 이모티콘은 캐릭터 공개 1주년을 기념해 제작된 16종의 30일 기간제 이모티콘이다. 다양한 표정과 동작을 담아 일상에서 쉽고 친근하게 사용할 수 있도록 구성했다.

이모티콘 배포는 포천시 카카오톡 채널 구독자(기존·신규)를 대상으로 진행되며, 발송된 알림톡에서 선착순으로 내려받을 수 있다. 포천시청 카카오톡 채널 구독은 카카오톡 앱 상단의 돋보기(검색창)를 눌러 '포천시청'을 검색해 채널 추가하면 된다.





포천시 관계자는 "이번 이모티콘 배포가 포천시의 정체성을 담은 캐릭터 '포우리'의 인지도를 높이는 계기가 되길 바란다"며 "포천에 관심 있는 분들의 많은 참여를 부탁드린다"고 말했다.





포천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

