AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국내·세계 880명 장사 집결

새 종합체육관 첫 대회 성황

2025 의성 천하장사 씨름 대축제가 11월 23일부터 29일까지 의성 종합체육관에서 7일간의 열전을 마치고 성황리에 막을 내렸다.

대한씨름협회가 주최하고 의성군 씨름협회·의성군체육회가 주관한 이번 대회에는 국내 선수 800여 명, 해외 8개국 80여 명 등 총 880여 명이 참가해 씨름의 강인한 기량을 펼쳐 보였다.

의성 7일간 천하장사의 도시 증명했다. 국내 세계 880명 장사 집결 새 종합체육관 첫 대회 성황. 권병건 기자

AD

대회 기간 2만여 명이 넘는 관람객이 현장을 찾으며 씨름의 힘과 매력을 체감했다.

올해 준공된 의성 종합체육관에서 진행된 첫 대규모 장사대회라는 점에서 '씨름의 고장 의성'이라는 지역 브랜드 가치를 한층 더 끌어올렸다는 평가가 나온다.

체육관 야외에서는 지역 농·특산물 판매, 푸드트럭, 체험 행사 등이 운영돼 관람객 만족도를 높였으며, 숙박·음식·관광 등 지역 소비가 늘며 상권에도 실질적 활력을 불어넣었다.

경기 결과는 ▲학생부 : 초등부 원통초(강원), 중등부 영신중(대구), 고등부 송곡고(서울) ▲대학·일반부 : 대학부 인하대, 남자일반부 울주군청 ▲체급별: 소백 급 임종걸(수원 특례시청), 태백급 노범수(울주군청), 금강급 김기수(수원 특례시청), 한라급 김무호(울주군청) ▲여자부: 매화급 오채원(괴산군청), 국화급 이재하(안산시청), 무궁화급 김하윤(거제시청) ▲세계특별장사전: 남자부 알레한드로(스페인), 여자부 크리스티나(스페인) 대회의 마지막을 장식한 '천하장사' 타이틀은 영암군청 김민재 선수가 가져가며 7일간의 투혼을 화려하게 마무리했다.

김주수 의성군수는 "의성에서 펼쳐진 씨름 대축제가 성공적으로 마무리돼 매우 뜻깊다"며 "씨름의 전통을 지닌 도시답게 앞으로도 종목 발전과 저변 확대에 적극적으로 나서겠다"고 말했다.





AD

이번 대회는 단순한 스포츠 행사를 넘어, 의성이 씨름의 중심지이자 전통 스포츠의 미래를 열어가는 도시임을 재확인한 무대였다. 지역의 열기, 선수들의 투혼, 그리고 새 경기장이 어우러져 '씨름 도시 의성'의 존재감을 전국에 각인시켰다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>