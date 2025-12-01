'제18대 홍보모델을 뽑아주세요'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

KLPGA 홍보모델 온라인 팬 투표 시작

상위 20명 선발 이후 각종 기록 12명 선발

참여자 중 50명 추첨 홍보모델 달력 선물

한국여자프로골프협회(KLPGA)가 내년 홍보모델을 선발한다.

KLPGA는 1일 제18대 홍보 모델을 선정하는 첫 단계인 온라인 팬 투표를 시작한다고 밝혔다. 내년 KLPGA 홍보 모델은 온라인 투표를 통해 상위 20명을 선별한다. 이후 2025시즌 성적과 역대 기록, 온라인 팬 투표 결과 등에 따라 논의를 거쳐 최종 12명을 뽑는다.





KLPGA가 홍보모델을 뽑기 위한 온라인 투표를 시작한다. KLPGA 제공

온라인 투표는 이날부터 1주일 동안 진행된다. KLPGA 인터넷 홈페이지 또는 모바일 애플리케이션에서 할 수 있다. 최대 5명까지 투표가 가능하다. 이벤트 참여자 중 추첨을 통해 50명에게 제17대 KLPGA 홍보 모델 화보 사진으로 만든 2026 KLPGA 달력을 선물한다.





노우래 기자 golfman@asiae.co.kr

